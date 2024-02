Mercato auto in Italia: ecco come sono andate le vendite nel primo mese del 2024

Il mercato automobilistico italiano ha avviato il 2024 con un incremento significativo delle immatricolazioni, segnando un +10,6% rispetto a gennaio 2023. Questo dato, tuttavia, deve essere analizzato nel contesto di una crescita modesta prevista per l’intero anno, del 2,1%, che rimane al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Dal punto di vista delle politiche pubbliche, l’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha espresso soddisfazione per i nuovi incentivi per veicoli a basse emissioni inquinanti annunciati dal MIMIT, sottolineando però la necessità di una rapida implementazione per evitare un impatto negativo sul mercato.

In particolare, Michele Crisci – presidente dell’UNRAE – ha evidenziato i timori per un rallentamento del mercato, soprattutto per quanto riguarda le auto completamente elettriche e ibride plug-in, le cui vendite hanno subito un calo nel mese di gennaio.

Mercato auto in Italia: gennaio 2024 si conclude con un aumento delle immatricolazioni

Per quanto riguarda le tendenze di mercato, si nota una forte crescita dei veicoli a benzina, che hanno guadagnato quasi 4 punti percentuali, raggiungendo una quota del 30,3%. Al contrario, la quota di mercato di quelli diesel è diminuita, attestandosi al 15,8%.

È interessante notare anche la crescita delle vetture ibride, che hanno raggiunto il 38% delle preferenze, con un 10,5% per le full hybrid e 27,5% per le mild hybrid. Tuttavia, le auto elettriche hanno mostrato un calo, attestandosi al 2,1% del mercato, mentre le plug-in hybrid sono scese al 2,8%.

La nuova segmentazione del mercato evidenzia un’evoluzione nelle preferenze dei consumatori: i SUV continuano a crescere in popolarità, a scapito delle berline tradizionali, specialmente nei segmenti A e B. Dal punto di vista geografico, il Nord Est ha visto un aumento significativo delle immatricolazioni mentre il Nord Ovest ha registrato una perdita.

Infine, è preoccupante notare che le emissioni medie di CO2 delle nuove auto immatricolate sono aumentate a gennaio 2024, segnando un +2,2% rispetto all’anno precedente. Questo indica una potenziale interruzione del processo di riduzione delle emissioni che era stato osservato in precedenza.

Insomma, il mercato auto italiano nel 2024 mostra segnali di ripresa, ma è ancora lontano dai livelli pre-pandemici. Le politiche di incentivi e le tendenze del mercato, insieme all’evoluzione delle preferenze dei consumatori e alle preoccupazioni ambientali, delineano un panorama complesso che richiede una strategia attenta e multisfaccettata da parte degli stakeholder del settore.