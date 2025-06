Stellantis: François Leboine nominato “Design Hero” agli Autocar Awards 2025

François Leboine, Responsabile del Design di FIAT, è stato insignito del titolo di “Design Hero” 2025 durante gli Autocar Awards di quest’anno. Il designer francese Leboine ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento grazie al suo lavoro eccezionale sull’innovativa, elegante e accessibile Grande Panda, che nella stessa cerimonia è stata anche premiata come “Miglior Piccola Auto”.

Mark Tisshaw, direttore di Autocar, ha commentato: “È estremamente raro che una nuova auto venga accolta così bene da cambiare la percezione dell’azienda che l’ha creata, ancor prima che qualcuno si sieda al volante. È il tipo di impatto immediato che i designer di automobili sognano, ma che pochissimi riusciranno mai a ottenere”.

Nel suo attuale ruolo di responsabile del design di Fiat, François Leboine ha guidato con maestria la creazione della nuova Grande Panda, un modello che fonde sapientemente i richiami iconici della Panda degli anni ’80 con un design moderno, fresco e ricco di dettagli raffinati e intricati. Questa vettura apre nuove prospettive per l’azienda, dimostrando con forza che anche un’auto accessibile può essere straordinariamente elegante e innovativa.

Leboine ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso di ricevere questo premio, non solo a titolo personale, ma soprattutto a nome di tutti i miei colleghi. Abbiamo formato una squadra carica di energia e con il coraggio di osare, di fare cose mai realizzate prima. Avevo le idee molto chiare su cosa volevo ottenere, e loro le hanno portate a compimento con grande rapidità e professionalità.”

“Con la Grande Panda abbiamo creato un’icona. Quando sono arrivato in FIAT, la cosa più importante era creare qualcosa di accessibile, intelligente nel modo in cui l’abbiamo realizzata e ancora più accessibile, un obiettivo difficile per un’auto elettrica, ma che con la Grande Panda abbiamo raggiunto”. Appassionato di design, Leboine si è laureato al Royal College of Art di Londra. È entrato a far parte del marchio italiano quattro anni fa e lavora presso il Centro Stile FIAT di Torino.