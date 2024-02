Ferrari Racing Days Abu Dhabi 2024: tutto pronto per l’evento del cavallino rampante

Dall’1 al 4 febbraio 2024, il Circuito di Yas Marina diventa il palcoscenico per l’evento automobilistico più atteso dell’anno: i Ferrari Racing Days Abu Dhabi 2024. Questo appuntamento, sinonimo di eccellenza nel settore del motorsport, promette di essere un incontro imperdibile per gli appassionati del cavallino rampante.

Il Winter Challenge, evento clou dei Ferrari Racing Days, vedrà competere 17 Ferrari 488 Challenge Evo, pilotate da professionisti suddivisi nelle categorie Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am.

Ferrari Racing Days Abu Dhabi 2024: un lungo weekend sul Circuito di Yas Marina

Questo confronto diretto tra i migliori piloti delle serie del monomarca di Maranello, provenienti da diverse aree geografiche (Europa, Nord America, Regno Unito e Giappone) promette di offrire uno spettacolo di altissimo livello.

Il Trofeo Pirelli Am vedrà una lotta serrata tra Ernst Kirchmayr, figura di spicco nel Ferrari Challenge e campione nel 2021, e Motohiko Isozaki, vincitore della stessa classe nel 2023. A queste sfide si aggiungono volti nuovi e piloti affermati, come Paolo Scudieri e Lisa Clark, aggiungendo ulteriore profondità e fascino alla competizione.

Le sessioni di qualifica si svolgeranno il 2 e 3 febbraio, con la prima gara in programma domani alle 21:25. La seconda gara seguirà il 3 febbraio alle 14:25 mentre quella finale il 4 febbraio alle 18:45, concludendo in bellezza questo trittico di competizioni.

Ci sono anche F1 Clienti e Programma XX

Il Circuito di Yas Marina ospiterà anche le sessioni di F1 Clienti, con vetture che hanno segnato la storia della Formula 1 sotto il marchio di Maranello, come la storica Ferrari F138 del 2013. Parallelamente, le sessioni del Programma XX metteranno in luce modelli sperimentali non omologati per la strada, come le 599XX e le Ferrari FXX-K Evo, caratterizzati da soluzioni tecnologiche avanzate e un motore V12 da ben 1050 CV di potenza.

I Ferrari Racing Days Abu Dhabi 2024 rappresentano una celebrazione del talento, della tecnologia e della passione che il costruttore modenese infonde in ogni sua creazione. Questo evento non è solo una competizione, ma un’ode alla storia, all’innovazione e alla cultura del motorsport, che continua a incantare appassionati e addetti ai lavori in tutto il mondo.