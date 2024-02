Ferrari: Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc dal 2025?

Secondo indiscrezioni clamorose, Lewis Hamilton starebbe valutando la possibilità di lasciare la scuderia Mercedes nel 2025 per unirsi alla Ferrari, formando così una partnership con il pilota attuale Charles Leclerc.

Lewis Hamilton sarebbe sul punto di passare alla Ferrari per il 2025 al posto di Sainz

Nonostante in passato il pilota britannico sia stato spesso associato a un possibile trasferimento a Maranello, Hamilton ha sempre manifestato il suo attaccamento alla Mercedes. Nel 2023, ha rinnovato il suo contratto con la squadra con un accordo biennale, estendendo così la sua permanenza con il team con cui corre dal 2013.

Tuttavia, il presidente della Ferrari, John Elkann, è noto per ammirare Hamilton e secondo i media italiani, sta attualmente negoziando un accordo che potrebbe portare Hamilton a essere il compagno di squadra di Leclerc a partire dalla stagione 2025. Questo cambiamento comporterebbe, secondo le voci, la partenza di Carlos Sainz dalla scuderia Ferrari.

La Ferrari ha annunciato di recente un prolungamento a lungo termine del contratto con Charles Leclerc, ma la situazione futura di Carlos Sainz è ancora incerta. Il contratto di Sainz scadrà alla fine della stagione 2024, e il pilota spagnolo ha manifestato la speranza di ottenere un’estensione contrattuale di due anni. Nel frattempo, Sainz è stato associato come possibile pilota per il team Audi.

Nel 2023, quando Lewis Hamilton ha firmato il suo nuovo contratto con la Mercedes, i media britannici hanno riportato che la Ferrari gli aveva presentato un’offerta contrattuale. Tuttavia, sia Hamilton che il capo della Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, hanno categoricamente smentito questa affermazione. Vasseur e Hamilton hanno una relazione di lunga data, con Vasseur che ha guidato Hamilton nella sua squadra ART Grand Prix in GP2.

La Ferrari ha recentemente annunciato un prolungamento del contratto per il pilota chiave Charles Leclerc, assicurandosi la sua permanenza per “diverse altre stagioni”. Nel caso di Lewis Hamilton, sembra che abbia confermato la sua permanenza alla Mercedes per le stagioni 2024 e 2025, prolungando il suo contratto. Tuttavia, ci sono segnali che quello che inizialmente sembrava essere un accordo biennale potrebbe invece essere un contratto “uno più uno” con clausole di uscita alla fine del primo anno, ovvero alla fine della prossima stagione.

È innegabile che John Elkann abbia manifestato apertamente la sua ammirazione per Lewis Hamilton. La conclusione positiva di un accordo con Hamilton rappresenterebbe un notevole colpo per Elkann e la Ferrari, aumentandone l’attrattiva complessiva. Questo, a sua volta, sarebbe di supporto al capo della squadra, Fred Vasseur, nel suo costante sforzo di reclutare talenti per rafforzare il dipartimento tecnico della scuderia, che attualmente è carente di risorse.