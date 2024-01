Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Multipla in arrivo nel 2025

Nuova Fiat Multipla è il soprannome che è stato dato ad un crossover che Fiat lancerà entro la fine del prossimo anno. Il nome ufficiale deve ancora essere svelato, ma non escludiamo che alla fine questa auto si possa chiamare proprio così. Al momento non ci sono immagini di questa auto ne sotto forma di teaser ne foto spia del prototipo camuffato. Tuttavia su di lei sappiamo molte cose. Questa auto infatti sarà un crossover lungo circa 4,3 m che in un solo colpo dovrebbe prendere il posto nella gamma di Fiat di Fiat Tipo e Fiat 500X che invece usciranno di scena entro quella data.

Ecco cosa è emerso fino ad ora a proposito della nuova Fiat Multipla che dovrebbe debuttare entro fine 2025

La nuova Fiat Multipla sarà un crossover dalle fome squadrate. Il modello farà parte della nuova famiglia di auto che nascerà nel 2024 con il debutto della nuova Fiat Panda. Si tratterà di auto semplici ed essenziali dal prezzo super conveniente e dal design squadrato con molto spazio e interni minimalisti. Il punto di riferimento estetico sarà la concept Fiat Centoventi di cui questa auto rappresenterà una sorta di versione più grande.

La nuova Fiat Multipla dovrebbe nascere su piattaforma Smart Car di Stellantis che conviderà con altre auto del gruppo tra cui la recente Citroen e-C3, la stessa nuova Fiat Panda e anche la nuova Citoren C3 Aricross che dovrebbe debuttare entro fine anno. Proprio con questa auto avrà tante cose in comune. Le due auto saranno “gemelle”. Entrambe potrebbero avere una configurazione interna a 7 posti e offrire versioni elettriche al 100 per cento ma anche ibride. Al pari della nuova Fiat Panda anche questa auto sarà offerta a prezzi molto competitivi nella versione elettrica che potrebbe costare meno di 25 mila euro al netto di incentivi, anche se si attendono notizie più certe.

Quanto al luogo di produzione della nuova Fiat Multipla si vocifera che possa trattarsi dello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove verranno prodotte anche la nuova Fiat Panda e la nuova Fiat Topolino. Anche questa auto dovrebbe fornire un importante contributo per la crescita delle immatricolazioni del marchio Fiat a livello globale. Ricordiamo che la principale casa automobilistica italiana vuole avere un ruolo di primo piano all’interno del gruppo Stellantis non solo in Europa ma anche in altre parti importanti del mondo come ad esempio America Latina e Nord Africa.

Maggiori informazioni su questa auto e forse anche le prime immagini potrebbero trapelare nel corso della seconda metà del 2024. Già con il debutto della nuova Fiat Panda nel prossimo mese di luglio avremo le idee più chiare su quello che sarà il suo design e su altre novità che potrebbero caratterizzare questa auto destinata ad essere la futura top di gamma del brand, quantomeno come dimensioni.