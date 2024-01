Fiat Fiorino vince il Sales Champion Lotus Award 2024 nella categoria “Cargo Van”

Riconosciuto per l’ottimo rapporto qualità prezzo, il Fiat Fiorino si è aggiudicato ancora una volta il Lotus Award nella categoria “Cargo Van”. Promosso dalla rivista Frota & Cia, il premio giunge alla sua trentunesima edizione, mettendo ogni anno in risalto i marchi e i veicoli più venduti in Brasile. Vale la pena ricordare che il Fiorino è stato riconosciuto come “Veicolo dei record” del Lótus Award nell’edizione speciale del 30° anniversario dello scorso anno ed è ora al suo 29° premio.

Fiat Fiorino vince il Premio Lótus Campeão de Vendas dedicato ai veicoli commerciali ed è appena giunto alla 31a edizione

Prodotto nel Complesso Automotive di Betim (MG), il Fiorino ha venduto 21.865 unità nel 2023 in Brasile. Leader di mercato praticamente sin dal suo lancio, il modello di Fiat si è aggiudicato il 37,1% del segmento dei furgoni totali e lo scorso anno ha raggiunto una quota dell’87% nel segmento dei B-Vans. anno. Con i suoi bassi costi di manutenzione e la grande tradizione, il modello ha ancora un eccellente valore di mercato e porta versatilità nelle applicazioni, essendo adatto all’uso dalle piccole imprese alle grandi aziende. Sviluppato per affrontare qualsiasi condizione di lavoro, il Fiat Fiorino ha dimensioni ideali per l’uso urbano, buona capacità di carico (650 kg) e capacità volumetrica (3,3 metri cubi) di grande qualità. Inoltre, offre affidabilità e robustezza.

Il suo interno offre comfort e funzionalità, con diversi vani portaoggetti e un pannello con bocchette dell’aria condizionata rettangolari. Il quadro strumenti è dotato di computer di bordo con sei funzioni, contagiri e contachilometri parziale digitale. Fiat Fiorino è inoltre dotato di luci diurne, ripetitori degli indicatori di direzione sugli specchietti esterni, volante e sedile del conducente regolabili in altezza, controllo di trazione e stabilità (ESC), assistente alla partenza in salita (Hill Holder), servosterzo, aria condizionata, alzacristalli elettrici e serrature, chiave con telecomando, allarme e fendinebbia. Equipaggiato con il motore 1.4 EVO Flex, è economico e genera fino a 86 CV di potenza e 120 Nm di coppia con etanolo.

Riferimento nel settore da oltre 30 anni, il Lótus Award è promosso dalla rivista Frota & Cia. In base al numero di vendite di ciascun modello, il premio riconosce le marche e i modelli di camion, autobus e veicoli commerciali che hanno guidato la preferenza dei trasportatori brasiliani nell’ultimo anno. Il Lótus Sales Champion Award 2024 prevedeva 30 categorie, 17 relative ai camion, otto agli autobus, quattro ai veicoli commerciali e una Speciale.