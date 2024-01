Nuova Citroen C5 Aircross: in un video viene immaginata così

Nel 2021, il gruppo Stellantis ha annunciato che lo stabilimento Citroën di Rennes-La Janais, che oggi assembla la Citroën C5 Aircross e la Peugeot 5008, manterrà la produzione del SUV di Citroen quando verrà rinnovato. Ha inoltre confermato che la nuova Citroen C5 Aircross sarà offerta in una versione 100 per cento elettrica, che probabilmente si chiamerà ë-C5 Aircross. E, anche se per il momento l’azienda transalpina di Stellantis parla solo di quest’ultima, sono previste anche versioni termiche, come avverrà anche per le “cugine” Peugeot 3008 e anche per la nuova generazione di Opel Grandland che debutterà entro fine anno.

Nuova Citroen C5 Aircross: in un video viene immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto della sua futura generazione

Secondo fonti sindacali francesi, la nuova Citroen C5 Aircross (nome in codice CR3) sarà offerta con tre diverse motorizzazioni. Secondo le nostre informazioni, possiamo aspettarci che la versione elettrica sarà affiancata da un modello a benzina micro ibrido 1.2 PureTech 48 V e da una versione ibrida plug-in 1.6, questo almeno inizialmente. Perché Citroën, come tutti i marchi del gruppo Stellantis in Europa, prevede di offrire una gamma a “emissioni zero” entro il 2030. Il Suv del brand dello chevron sarà basato sulla piattaforma modulare STLA Medium (ex-eVMP/EMP2 di PSA). Questo sarà anche il caso della Peugeot 3008 terza del nome, la cui presentazione ufficiale annunciata per il mese di settembre 2023 permetterà di specificare le specifiche del modello della casa automobilistica francese.

Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito della nuova Citroen C5 Aircross il cui debutto dovrebbe caratterizzare la gamma della casa automobilistica francese nel corso dei prossimi anni. Qui nel frattempo vi mostriamo un video pubblicato dal canale di YouTube Mahboub1 che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà svelato dalla casa automobilistica francese.