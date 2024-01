Nuova Alfa Romeo Giulietta: il biscione pronto a tornare nel segmento delle berline compatte?

La berlina compatta premium Alfa Romeo Giulietta ha concluso la sua carriera nel 2020, dopo essere stata presente nel mercato per un decennio e aver subito due restyling nel 2013 e nel 2016. Durante i suoi anni migliori, questa iconica vettura della casa del quadrifoglio ha raggiunto una vendita di quasi 80.000 unità in Europa. Nel corso del 2022, il SUV Alfa Romeo Tonale ha in parte sostituito la Giulietta, mentre nell’estate del 2024 il suo fratellino, Alfa Romeo Milano, cercherà di riconquistare un’altra fetta di clientela. Tuttavia, Jean-Philippe Imparato, il dirigente principale di Alfa Romeo, non esclude la possibilità di reintegrare una berlina compatta tradizionale nella gamma in futuro. Dunque ciò fa pensare che una nuova Alfa Romeo Giulietta sia ancora possibile.

Sembrano aumentare le probabilità del ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta

Di recente parlando con Autocar Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che una berlina compatta potrebbe rappresentare una fonte significativa di profitto per Alfa Romeo. Questo è particolarmente rilevante ora, considerando la forza di impatto derivante dalla fusione con Stellantis. Anche in Francia pensano che una nuova Alfa Romeo Giulietta sia un progetto fattibile e il sito L’Automobile Magazine nelle scorse ore ha anche pubblicato un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello qualora realmente la casa automobilistica del Biscione decidesse in futuro di riportarla in vita.

Qualora si dovesse sviluppare una nuova Alfa Romeo Giulietta, con Alfa Romeo ora parte del colosso Stellantis, la casa automobilistica potrebbe trarre vantaggio dalla nuova piattaforma tecnica STLA Medium, recentemente introdotta dalla Peugeot e-3008. Si tratta di un telaio moderno su cui Stellantis ha la capacità di produrre annualmente 2 milioni di veicoli.

La nuova piattaforma STLA Medium è una base modulare in grado di ospitare sia veicoli elettrici che quelli dotati di motori a combustione interna. Offre la flessibilità di architetture a trazione o trazione integrale attraverso due motori elettrici. Dal punto di vista elettrico, l’autonomia può raggiungere i 700 km, mentre la potenza può salire fino a 400 CV. Queste caratteristiche suscitano grande interesse, anticipando la possibilità di una Giulietta GTA elettrica. Tale variante potrebbe contribuire a valorizzare l’immagine del marchio, un aspetto di cui la precedente Giulietta non ha mai goduto appieno.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta comunque verrebbe proposta solo ed esclusivamente in Europa dove comunque potrebbe ottenere un discreto successo commerciale. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito e se davvero alla fine Alfa Romeo punterà sul ritorno del suo famoso modello per aumentare ulteriormente le proprie immatricolaizoni.