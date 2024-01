Opel Experimental offre una visione chiara del futuro del marchio

Opel presenta la sua prospettiva futura attraverso il nuovo e straordinario concept Opel Experimental. Caratterizzato da un design ultramoderno, questo concept offre una chiara visione delle direzioni che il marchio Opel prenderà nei prossimi anni. Tra i suoi elementi distintivi troviamo un’efficienza aerodinamica all’avanguardia, interni ampi e luminosi con sedili leggeri, e un sofisticato head-up display. Questo crossover elettrico a batteria ha debuttato in anteprima mondiale all’IAA Mobility di Monaco di Baviera, catturando l’attenzione del pubblico e presentando la visione di Opel per la mobilità sostenibile.

Opel Experimental incarna i tre pilastri del marchio

Uno degli aspetti più affascinanti del raffinato design della Opel Experimental è la totale assenza di cromature. L’introduzione di elementi illuminati e di una grafica audace a contrasto aggiunge personalità e raffinatezza alle proporzioni complessive. Questo efficiente crossover elettrico a batteria si basa su una piattaforma BEV Stellantis all’avanguardia, dotata di trazione integrale elettrica. Il suo profilo slanciato presenta un design audace e puro, caratterizzato da superfici pulite che migliorano il suo impatto visivo. Gli specchietti retrovisori tradizionali sono stati sostituiti da telecamere completamente integrate sui montanti C a 180 gradi, mentre i passaruota affilati e muscolosi sottolineano la sua audacia.

Nella sezione anteriore, il nuovo logo illuminato Opel Blitz è collocato con orgoglio al centro della Bussola Opel, elemento cardine della filosofia di design Opel. È affiancato dai fari ad ala che si estendono lungo l’asse orizzontale, mentre la piega centrale illuminata conferisce ulteriore dinamicità. Questo stesso elemento si ripresenta nella parte posteriore, dove la Bussola è delineata dai distintivi fanali posteriori dotati di tecnologia di illuminazione a rilievo e da una sofisticata trasparenza del vetro. Tale caratteristica si integra con l’audace scritta Opel – posizionata al centro al posto del logo Blitz sulla parte posteriore. La zona circostante la bussola anteriore è occupata dalla prossima generazione di Opel Vizor 4D, ora arricchita con tecnologie di visione avanzate, compresi sensori, lidar, radar e sistemi di telecamere.

La fluida e raffinata linea della Opel Experimental si basa su un design estremamente efficiente, che incorpora soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate. I flap aerodinamici anteriori e posteriori, insieme al diffusore posteriore, sono progettati per migliorare l’efficienza aerodinamica, adattandosi alla situazione di guida prevalente. Gli pneumatici, sviluppati in collaborazione con Goodyear, sono realizzati in gomma riciclata e montati su cerchi Ronal a 3 zone con una funzione attiva per ulteriori miglioramenti aerodinamici.

Nonostante le dimensioni esterne che collocano la Opel Experimental nel segmento C, gli interni offrono spaziosità tipica di un veicolo di segmento D. Questo è reso possibile grazie alla filosofia di “space detox” all’interno della concept di Opel. Il volante si ripiega quando non è in uso, grazie al sistema steer-by-wire, che, eliminando componenti meccanici dello sterzo, contribuisce alla riduzione del peso complessivo. I sedili adattivi leggeri combinano una struttura snella ma resistente con tessuti dotati di tecnologia mesh 3D, garantendo il comfort di seduta distintivo delle vetture Opel e contribuendo all’ottimizzazione dello spazio all’interno della concept car.

L’approccio “detox” prosegue con la Pure Experience. I conducenti hanno la possibilità di personalizzare le informazioni in base alle proprie esigenze attraverso il sottile Tech Bridge, una nuova interpretazione del Pure Panel presente nei modelli attuali di Opel. Al posto dei tradizionali schermi, le informazioni e l’intrattenimento sono presentati tramite la tecnologia di proiezione aumentata, supportata dall’intelligenza artificiale e dal controllo vocale naturale. Il Pure Pad, fluttuante e trasparente, è posizionato davanti al bracciolo anteriore. Configurabile in base alle preferenze personali del conducente, offre un accesso immediato ai comandi più frequentemente utilizzati.

Mentre Opel Experimental incarna appieno i pilastri fondamentali del marchio Opel – Detox, Modern German, Greenovation – si spinge ulteriormente, rivelando l’approccio emotivo del marchio alla mobilità sostenibile. Grazie ai tessuti elettrocromici, gli occupanti sono immersi nella luce naturale, creando un ambiente ideale per il benessere. Inoltre, questi tessuti reattivi possono migliorare le caratteristiche funzionali, ad esempio, mostrando un avviso nell’inserto della porta e sull’head-up display quando un veicolo entra nell’angolo cieco, offrendo così un livello aggiuntivo di sicurezza per gli occupanti e gli altri utenti della strada.

Con l’obiettivo di delineare chiaramente la visione del marchio, Opel Experimental prosegue la lunga e di successo tradizione di concept car “made in Rüsselsheim”. Questa tradizione ha avuto inizio nel 1965 quando Opel è diventato il primo marchio europeo a presentare uno studio di design con la leggendaria Experimental GT.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha affermato: “La Opel Experimental fornisce una visione anticipata dei prossimi modelli e delle tecnologie in arrivo, dando uno sguardo al design futuro e aprendo le porte a una nuova era per il marchio. Questa straordinaria concept car incarna la nostra leadership e evidenzia nuovamente lo spirito pionieristico di Opel.”

Florian Theis, Chief Designer Future Concepts, ha commentato: “La nostra nuova Opel Experimental rappresenta una interpretazione più audace della nostra filosofia di design Bold and Pure. Incarna la nostra visione del futuro, e molti degli elementi del suo design e la mentalità che l’ha ispirata saranno visibili nei prossimi veicoli di produzione. Il suo design esterno non solo offre prestazioni aerodinamiche ottimizzate, ma presenta anche una silhouette mozzafiato. Allo stesso modo, l’abitacolo offre un’esperienza utente coinvolgente ed emozionante.”