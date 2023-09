Opel Experimental celebra la sua anteprima mondiale all’IAA Mobility

“All’IAA Mobility di quest’anno daremo una visione concreta del prossimo capitolo del nostro marchio.Opel Experimental mostra come immaginiamo il futuro di Opel: elettrico, semplice ed entusiasmante.” Con queste parole, Florian Huettl, CEO di Opel, ha annunciato oggi l’anteprima mondiale del concept car durante la conferenza stampa Opel tenutasi oggi all’IAA Mobility. Inoltre, Huettl, Mark Adams, responsabile del design Opel, e Rebecca Reinermann, responsabile marketing Opel, hanno presentato altre due anteprime: Opel Astra Sports Tourer Electric e Opel Corsa Electric. Hanno anche fornito prospettive entusiasmanti sul futuro elettrico del marchio.

Florian Huettl: “Opel Experimental e la nuova Opel Blitz simboleggiano il futuro elettrico del marchio“

L’innovativo concept car Opel Experimental è più di una visione per il marchio. Florian Huettl lo ha spiegato molto chiaramente allo stand Opel B20 nel padiglione B2. Questo perchè questo modello rappresenta tutto ciò che definisce Opel e i pilastri centrali del marchio “Greenovation”, “Detox” e “Modern German”. È completamente elettrico e quindi riduce l’impronta di CO 2 . Ha un design audace e chiaro e si concentra sull’essenziale. E colpisce per le sue proporzioni impressionanti, le soluzioni aerodinamiche intelligenti, l’uso altamente efficiente dello spazio e la tecnologia di illuminazione all’avanguardia, incluso il fulmine Opel che viene illuminato per la prima volta.

Allo stesso tempo, Florian Huettl ha delineato l’ambiziosa tabella di marcia di Opel per i prossimi anni: “Entro il 2024 ogni Opel sarà disponibile anche nella variante elettrica a batteria. E dal 2025 in poi, tutti i nuovi modelli Opel saranno esclusivamente completamente elettrici. Ciò dimostra che non solo siamo pronti per il più grande cambiamento nel settore automobilistico. Siamo davanti a lui!”

Rendere la mobilità elettrica entusiasmante, adatta all’uso quotidiano e quindi facile per tutti: giornalisti e visitatori oltre all anuova Opel Experimental possono vedere come funziona già oggi guardando altri due veicoli Opel che attualmente celebrano la loro anteprima allo IAA Mobility: la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric e la Opel Corsa elettrica. “Leggera ed efficiente, l’Astra Sports Tourer Electric rappresenta un pacchetto complessivo molto interessante per i nostri clienti”, afferma Huettl. Oltre 400 chilometri di autonomia in elettrico (secondo WLTP 1) e una velocità massima di 170 km/h combinati con tutti i vantaggi di una spaziosa station wagon di classe compatta parlano a favore della nuova Opel Stromer, una delle prime station wagon elettriche a batteria sul mercato. E per tutti coloro che nella vita di tutti i giorni desiderano guidare una piccola vettura a zero emissioni locali, Opel offre la nuova Corsa Electric. In questo modo, il produttore sta già portando la mobilità elettrica adatta all’uso quotidiano nei segmenti automobilistici più importanti.

La mobilità elettrica semplice e adatta all’uso quotidiano non inizia con la guida, ma con il processo di scelta e acquisto. “L’acquisto di una Opel deve essere chiaro e semplice e deve essere divertente”, ha riassunto Rebecca Reinermann, responsabile marketing Opel. Ecco perché il marchio sta modernizzando l’intero processo di acquisto di auto online, rendendo l’esperienza di acquisto più semplice ed emozionante. Una nuova esperienza digitale fin nel più piccolo dettaglio: “Tutto semplicemente scorrendo, perfettamente adatto allo smartphone. Acquistare un’auto Opel diventa così divertente”, ha annunciato Reinermann.

Opel sarà presente in due sedi alla IAA Mobility di Monaco dal 5 al 10 settembre. Giornalisti e visitatori professionali potranno sperimentare il marchio allo IAA Summit Stand B20 nel padiglione B2 del centro espositivo. Il grande pubblico può visitare i veicoli Opel e lo stand open space OP.390 in Odeonsplatz, che si integra armoniosamente nel paesaggio urbano con il suo aspetto lungimirante, minimalista e trasparente.