Nuova Citroen e-C3 è stata nominata “Auto dell’anno” ai Company Car & Van Awards 2024

La Nuova Citroen e-C3 completamente elettrica è stata nominata “Auto dell’anno” ai Company Car & Van Awards 2024. I giudici di Company Car & Van hanno elogiato la Nuova ë-C3 per la sua autonomia EV e il prezzo conveniente. Ë-C3 è un’opzione accessibile per gli automobilisti del Regno Unito che desiderano passare all’elettrificazione e sarà offerta in linea con la politica di “Prezzo equo” del marchio, con il livello base “YOU!” versione a partire da meno di £ 23.000.

I giudici di Company Car & Van hanno elogiato la Nuova Citrone e-C3 per la sua autonomia EV e il prezzo conveniente

La nuova Citroen e-C3 segna il prossimo capitolo del marchio. Offre il miglior comfort della categoria, un’esperienza elettrica semplice, un livello eccezionale di attrezzature utili e un buon rapporto qualità-prezzo. La nuova ë-C3 è la prima berlina B completamente elettrica progettata e costruita in Europa, progettata per i clienti che desiderano il vantaggio di una mobilità a emissioni zero a un prezzo accessibile.

Andrew Walker, redattore ed editore, Company Car & Van, ha dichiarato: “Per la prima volta in assoluto abbiamo selezionato un’auto che non abbiamo ancora guidato come Auto dell’anno. Come può essere? Semplice. Costerà poco meno di £ 23.000, offrirà un’autonomia elettrica di 199 miglia e verrà fornito con una ricarica da 100 kW. Se vogliamo convincere più persone a viaggiare con un’auto elettrica, allora la Nuova Citroen e-C3 rappresenta l’argomento più convincente a favore di un’auto elettrica. La nostra auto dell’anno.”

La nuova Citroen e-C3 è dotata di un pacco batteria da 44 kWh che garantisce fino a 320 chilometri di autonomia WLTP. Capace di una ricarica rapida dal 20 all’80% in soli 26 minuti grazie alla capacità di ricarica rapida CC da 100 kW, la Nuova ë-C3 sarà disponibile con un allestimento semplificato delle varianti “YOU!”, “PLUS” e “MAX” . con un livello impressionante di equipaggiamento standard dal lancio. La nuova ë-C3 beneficia del Programma Citroën Advanced Comfort, che comprende le sospensioni Citroën Advanced Comfort e i sedili Advanced Comfort per un maggiore benessere a bordo. La nuova ë-C3 è inoltre dotata delle più recenti tecnologie di infotainment e sicurezza Citroën, tra cui Active Safety Brake, un nuovo Citroën Head Up Display, “My Citroen Play with Smartphone Station” per infotainment e sensori di parcheggio posteriori.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “ Siamo lieti che la nuova Citroen e-C3 sia stata nominata “Auto dell’anno” ai Company Car & Van Awards 2024. Offrire una mobilità accessibile è sempre stato al centro di Citroën e siamo determinati a rendere la transizione verso i veicoli elettrici accessibile al maggior numero di persone possibile. La nuova ë-C3 ne è una prova. Offrirà ai conducenti un’opzione EV comoda ed estremamente conveniente. Sono già entusiasta della reazione della Nuova ë-C3 e non vedo l’ora di vedere gli automobilisti divertirsi sulle strade del Regno Unito nel 2024”.