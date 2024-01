DS Automobiles: dopo la pole e il secondo posto di venerdì ancora punti importanti nell’E-Prix di Diriyah

Dopo la pole position siglata da Jean-Eric Vergne questo venerdì sulle strade di Diriyah (Arabia Saudita) seguita da un combattutissimo secondo posto durante la gara di venerdì, i piloti DS Penske sono tornati in pista questo sabato, per l’Atto 2 del fine settimana. Al termine di queste, il belga si è finalmente piazzato in quarta posizione sulla griglia di partenza, mentre il francese si è avvicinato a questa seconda gara dalla quarta fila , in ottava posizione.

Dopo la pole position e il podio ottenuti da Jean-Eric Vergne il giorno prima, DS Automobiles ha conquistato ancora una volta punti importanti

Nonostante l’aspetto della griglia di partenza fosse molto diverso da quello del giorno prima, la suspense era al massimo al momento del decollo. Conservando rispettivamente il 4° e l’8° posto, Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne rimarranno costantemente nel gruppo di testa. La classifica evolveva solo quando veniva attivata la modalità Attack, quindi se i distacchi rimanevano stretti era chiaramente difficile sperare di guadagnare qualche posizione mettendo le ruote fuori dalla traiettoria ideale.

Se Vandoorne finiva per stabilizzarsi al 5° posto, nella scia diretta dei quattro leader, JEV oscillava tra il 7° e il 9° posto , per raccogliere infine i punti per l’8° posto. Ciò significa che al termine del doppio colpo di testa di Diriyah, ricco di punti, DS Penske balza al 2° posto nella classifica Team, mentre Jean-Eric Vergne consolida il suo 3° posto nella classifica Piloti. È a San Paolo, in Brasile, che il Campionato mondiale ABB FIA Formula E continuerà a metà marzo.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: “È stato un fine settimana positivo per il team DS PENSKE. Pole position e secondo posto in gara 1 ed oggi in gara 2 un quinto ed un ottavo posto che ci portano ottimi punti sia nella classifica costruttori che in quella piloti. Siamo venuti qui con l’intenzione di migliorare la stagione 9 e salire sul podio ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Il duro lavoro invernale svolto sulla DS E-TENSE FE23 sta dando buoni risultati, ma sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare. Approfitteremo della lunga pausa prima del Brasile per lavorare duro e avvicinarci ancora di più ai nostri concorrenti. In ogni caso lasciamo l’Arabia Saudita con un secondo posto nella classifica Teams che ci dà un’enorme motivazione! »

Jean-Éric Vergne, pilota DS campione di Formula E nel 2018 e nel 2019: “Non è stata una gara facile perché dovevamo risalire in classifica e qui i sorpassi non sono facili. Era quindi difficile fare molto meglio. Con Stoffel abbiamo conquistato molti punti in queste due gare e, rispetto allo scorso anno, ho molti più punti in campionato. Sono molto contento della prestazione che abbiamo mostrato e il feeling all’interno della squadra è molto buono. Eravamo qui per attaccare, cosa che abbiamo fatto, e penso che il meglio debba ancora venire. Grazie alla squadra per questo fantastico inizio di stagione…!”

Stoffel Vandoorne, pilota DS e campione del mondo di Formula E nel 2022: “È stata una giornata molto migliore. Come sappiamo, le qualifiche sono molto importanti e questa volta le abbiamo negoziate bene. In gara ci manca ancora qualcosa rispetto ai piloti davanti, ma siamo riusciti a fare una buona prestazione e abbiamo conquistato parecchi punti durante il fine settimana! »