Leapmotor collaborerà con Stellantis per vendere veicoli elettrici in India

Secondo indiscrezioni provenienti dall’India, Leapmotor e Stellantis venderanno veicoli elettrici (EV) in India. Le due aziende di recente hanno rivelato i dettagli del nuovo eSUV, il C16. Proprio questo modello potrebbe essere uno dei veicoli che saranno venduti anche in India Le società hanno richiesto una licenza di vendita al Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT).

Secondo indiscrezioni nelle prossime settimane Stellantis e Leapmotor annunceranno un piano per vendere auto elettriche in India

Leapmotor e Stellantis hanno in programma di vendere veicoli elettrici anche a livello globale. L’India, come sappiamo, è diventata un mercato primario per i veicoli elettrici da quando ha introdotto una nuova politica per incentivare la loro vendita. Questa politica rende la vita più facile alle aziende che vogliono importare veicoli elettrici nel paese.

DigitTimes Asia ha riportato nelle scorse ore che Leapmotor e Stellantis potrebbero affrontare alcune sfide nel tentativo di entrare nel mercato indiano perché il Paese è cauto nei confronti degli investimenti provenienti dalla Cina. L’India non è l’unico paese a essere cauto nei confronti degli investimenti provenienti dalla Cina. Ad esempio, la Commissione Europea ha in corso un’indagine anti-sovvenzioni sulle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina.

Tuttavia la strada sembra percorribile e a quanto pare il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares pensa che questa possa essere la soluzione giusta per incrementare e non di poco la vendita di auto elettriche in India nel corso dei prossimi anni.

Secondo un rapporto di Times of India, la partnership con Stellantis ha rafforzato la fiducia di Leapmotor nell’avventurarsi in India, nonostante le rigide normative che regolano gli investimenti da paesi che confinano con l’India. Sebbene Stellantis non abbia commentato ufficialmente il potenziale ingresso di Leapmotor in India, fonti indicano che la mossa potrebbe comportare l’introduzione di auto elettriche a basso costo, intensificando così la concorrenza nel segmento delle auto verdi.

L’annuncio anticipato dei piani di Leapmotor in India in collaborazione con Stellantis nelle prossime settimane segnala uno sviluppo significativo nel mercato indiano dei veicoli elettrici. Nel frattempo, dopo aver superato la soglia delle 100.000 unità a marzo, le immatricolazioni di veicoli elettrici nel paese sono scese a quasi il minimo di otto mesi a 64.013 unità in aprile.