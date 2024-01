Scuderia Ferrari: Oliver Bearman e Arthur Leclerc entrano nel team

La Scuderia Ferrari amplia il suo gruppo di piloti di supporto per i titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz, con significative novità nel ruolo dei piloti di riserva e di sviluppo.

Nel ruolo importante di pilota di riserva, Oliver Bearman – membro della prestigiosa Ferrari Driver Academy (FDA) e attuale contendente in Formula 2 con il team Prema – entra a far parte della squadra di Maranello.

Scuderia Ferrari: due nuovi importanti ingressi nel team di Maranello

Bearman, pronto a subentrare qualora uno dei piloti titolari sia indisponibile, si unisce ai confermati Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman. Quest’ultimi, oltre al loro impegno con la Scuderia Ferrari, parteciperanno al Campionato Mondiale Endurance (FIA World Endurance Championship – WEC) con le Ferrari 499P n°51 e n°83.

Arthur Leclerc, fratello minore di Charles Leclerc, fa il suo debutto come pilota di sviluppo per il cavallino rampante. Il suo ruolo primario sarà quello di lavorare al simulatore, contribuendo allo sviluppo della monoposto, sia in termini di setup che di aggiornamenti durante la stagione. Leclerce, così come i confermati Antonio Fuoco e Davide Rigon, sarà anche in pista, partecipando al Campionato Italiano Gran Turismo con la Ferrari 296 GT3 della Scuderia Baldini 27.

Un’opportunità immediata per Bearman e Leclerc di mettersi alla prova si presenta già in queste ore. La Scuderia Ferrari sarà impegnata in una sessione di prove di tre giorni al Circuit de Barcelona-Catalunya, in collaborazione con Pirelli.

Oggi e domani, Leclerc e Sainz effettueranno test con la Ferrari SF23 per il fornitore unico di gomme. Accanto a loro, sulla F1-75 del 2022, Arthur Leclerc avrà l’occasione di fare il suo esordio su una monoposto di F1. Il 31, Bearman avrà l’opportunità di guidare da solo la stessa F1-75.

Queste aggiunte strategiche al team dimostrano l’impegno della casa automobilistica modenese nel continuare a sviluppare talenti all’interno della sua FDA. Con l’integrazione di piloti emergenti come Oliver Bearman e Arthur Leclerc, Ferrari si assicura una costante evoluzione tecnica e un pool di piloti di riserva altamente qualificati, pronti a rispondere alle sfide del motorsport moderno.