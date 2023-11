Scuderia Ferrari: Leclerc e Sainz sono pronti per il Gran Premio di Las Vegas 2023

Nel cuore dell’affascinante Las Vegas, la Scuderia Ferrari si prepara ad affrontare una sfida emozionante nel Gran Premio di Las Vegas 2023. Carlos Sainz si lancia in questa nuova avventura dopo aver recentemente brillato nella Netflix Cup di golf, dove, insieme al professionista Justin Thomas, ha conquistato la vittoria.

L’arrivo trionfale di Sainz nel paddock, con la giacca a scacchi simbolo del suo trionfo, non è passato inosservato, nonostante il piccolo incidente con il trofeo. La preparazione del pilota spagnolo per il GP di Las Vegas è stata condizionata dal maltempo, che ha impedito il consueto sopralluogo della pista.

Scuderia Ferrari: il team sbarca a Las Vegas per la gara di questo weekend

Tuttavia, la sua strategia si focalizza sull’adattamento rapido al nuovo circuito cittadino, un elemento cruciale per eccellere in Formula 1. L’attenzione di Sainz è rivolta a dominare le insidiose frenate e a sfruttare ogni opportunità per familiarizzare con le caratteristiche uniche del tracciato.

Dall’altra parte, il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha trascorso il periodo post-Gran Premio del Brasile in America, ricaricando le energie a Los Angeles. Il giovane pilota monegasco ha espresso grande entusiasmo per il nuovo circuito di Las Vegas, evidenziando la sua curiosità e la volontà di scoprire come la pista possa favorire le prestazioni della Ferrari.

Leclerc, inoltre, riflette sull’unicità dell’esperienza americana nel mondo delle corse, sottolineando l’importanza dello spettacolo in eventi come questo GP. La sua precedente esperienza nella città del gioco, sebbene in contesti diversi come le gare di kart e momenti di svago, gli conferisce una prospettiva unica su questo emozionante evento.

La Scuderia Ferrari, con Carlos Sainz e Charles Leclerc, si appresta ad affrontare una sfida importante nel cuore del deserto del Nevada. Questo fine settimana, all’interno del vivace e scintillante scenario di Las Vegas, il team si prepara a dimostrare la sua forza e abilità in una delle tappe più attese del campionato di Formula 1.