Maserati MSG Racing torna nella top ten nell’E-Prix di Diriyah 2024

Nell’ambito dell’ABB FIA Formula E World Championship, il team Maserati MSG Racing si è distinto nuovamente, questa volta nel suggestivo scenario dell’E-Prix di Diriyah 2024. Il brand di Stellantis ha celebrato il ritorno nella top ten grazie alla performance notevole di Maximilian Günther, che ha conquistato un settimo posto nella prima delle due gare svoltesi nel sito patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Dopo l’ottimo avvio di stagione con un quarto posto a Città del Messico, il team monegasco ha proseguito il proprio percorso ascendente. Durante le prove libere, Günther e Jehan Daruvala hanno sfruttato al meglio il tempo in pista, affrontando l’evoluzione costante delle condizioni del circuito, elemento cruciale nella strategia di gara.

Maserati MSG Racing: il team si porta a casa un settimo posto a Diriyah

In qualifica, Max Günther ha brillato raggiungendo la fase dei duelli con il secondo miglior tempo nel Gruppo B mentre un errore ha impedito a Daruvala di andare oltre. Nonostante ciò, Günther ha lottato con tenacia, assicurandosi l’ottavo posto in griglia di partenza.

La gara ha visto entrambi i piloti di Maserati MSG Racing esprimersi a ottimi livelli. Maximilian Günther, in particolare, ha tenuto testa ai suoi avversari, riuscendo a superare la Jaguar di Nick Cassidy e poi Sergio Sette Camara, mettendo in luce la strategia e l’efficienza del costruttore modenese. Nonostante non abbia avuto abbastanza giri per superare Norman Nato, il pilota ha concluso la gara in settima posizione, aggiudicandosi sei punti preziosi.

Jehan Daruvala, pur terminando 20°, ha dimostrato progressi significativi, acquisendo esperienza preziosa nel suo secondo appuntamento in Formula E.

Le dichiarazioni di Cyril Blais e Giovanni Sgro

Dalle parole di Cyril Blais, capo ingegnere del team, emerge una soddisfazione per la strategia adottata e i punti guadagnati, nonostante la natura impegnativa della pista. Blais ha evidenziato anche la crescita di Daruvala, sottolineando la sua capacità di adattarsi rapidamente alle dinamiche della FE.

Giovanni Sgro, responsabile di Maserati Corse, ha riconosciuto l’importanza di questo doppio appuntamento nel calendario, evidenziando la resilienza e l’adattabilità del team in condizioni di gara diverse. L’obiettivo per la gara successiva sarà quello di analizzare i dati raccolti per ottimizzare ulteriormente le performance e continuare a competere ai massimi livelli.