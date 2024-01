Maserati MSG Racing: la 10ª stagione di Formula E parte in positivo

In un’appassionante apertura della 10ª stagione del Campionato del Mondo FIA Formula E, il team Maserati MSG Racing ha mostrato una performance notevole, con Maximilian Günther che si è classificato al quarto posto nell’E-Prix di Città del Messico 2024. Dopo i test prestagionali di Valencia, il team ha dimostrato fin da subito una preparazione e una strategia efficaci.

Günther, a bordo della Maserati Tipo Folgore 100% elettrica, ha evidenziato un’ottima sinergia con la sua monoposto grazie al secondo tempo nelle FP2 e dalla testa nel Gruppo B in qualifica. Un contrattempo nei quarti di finale non ha fermato l’ascesa del pilota tedesco, che ha beneficiato di una penalità a favore per posizionarsi in terza posizione in griglia di partenza.

Maserati MSG Racing: ecco come è andato l’E-Prix di Città del Messico 2024

Dall’altra parte, Jehan Daruvala – pilota emergente e unico rookie in pista nella stagione 2024 di Formula E – ha chiuso in 17ª posizione. La sua prestazione è stata un chiaro segnale di crescita e di adattamento al mondo delle competizioni full electric.

Durante la gara, entrambi i piloti hanno mantenuto un ritmo costante e strategico, soprattutto dopo l’ingresso della safety car al nono giro. Nonostante l’ultima attivazione dell’Attack Mode abbia fatto perdere a Günther una posizione, la sua gestione dei 350 kW di potenza è stata impeccabile, concludendo la gara a un soffio dal podio.

Daruvala, invece, ha concluso al 16° posto, un risultato che segna un importante passo nel suo percorso di crescita in questo campionato. Il suo ingresso nel motorsport mondiale rappresenta un momento significativo per il motorsport indiano.

Le dichiarazioni dei responsabili

Cyril Blais – capo ingegnere di Maserati MSG Racing – e Giovanni Sgro – responsabile di Maserati Corse – hanno entrambi espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per la solidità mostrata dalla squadra. Il fine settimana messicano è stato un chiaro indicatore della crescita e dell’ambizione del team, pronto a sfidare i rivali nel campionato.

Blais ha sottolineato la strategia senza sbavature e l’ottima gestione della gara, rilevando l’importanza di una partenza solida e di un’attenta raccolta di dati per affinare le prestazioni. Sgro ha messo in evidenza l’ottimo lavoro dei piloti e del team, rimarcando l’obiettivo di mantenere il ritmo e rimanere protagonisti nella lotta per le prime posizioni.

In vista del prossimo appuntamento a Diriyah (Arabia Saudita), il team del marchio di Stellantis si concentra su ulteriori miglioramenti e su una strategia vincente per continuare la sua scalata nel campionato.

La 10ª stagione di Formula E si preannuncia quindi come un palcoscenico eccitante per il costruttore modenese, il quale non solo punta a conquistare il podio ma anche a consolidare la propria presenza come forza competitiva nel panorama del motorsport elettrico.