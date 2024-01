Lancia è pronta a tornare in Belgio

Durante l’evento stampa organizzato da Stellantis a Bruxelles, Charles Henri Fuster, Responsabile Marketing e Comunicazione di Lancia, ha dichiarato con orgoglio che il marchio Lancia farà il suo ritorno in Belgio nel 2024, posizionandosi come uno dei marchi leader di Stellantis nel Paese. Ha evidenziato che la Lancia Pu+Ra HPE è stata una protagonista chiave dell’evento, rappresentando la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di design, comfort abitativo, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione. Fuster ha anticipato che la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon avverrà il 14 febbraio a Milano, e il Belgio sarà uno dei primi paesi a lanciare la prima vettura di questa nuova era.

Nel 2024 la Nuova Lancia Ypsilon sarà tra le principali novità per il Belgio, uno dei primi Paesi a lanciare l’auto in Europa

La Nuova Lancia Ypsilon segna l’ingresso del marchio nell’era della mobilità elettrica, incarnando la sua visione per quanto riguarda autonomia, tempo di ricarica ed efficienza, al fine di offrire prestazioni leader di mercato. Questo segna un passo fondamentale nella strategia di elettrificazione del marchio, con l’obiettivo di lanciare tre nuovi modelli, uno ogni due anni. Il primo di questi modelli sarà la Nuova Ypsilon nel 2024. In linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis, Lancia prevede di presentare modelli completamente elettrici a partire dal 2026.

Il Belgio sarà uno dei primi mercati europei a inaugurare la Nuova Lancia Ypsilon, seguito da Olanda, Francia e Spagna, e successivamente, nel 2025, dalla Germania. Per supportare il debutto del modello, il mercato belga avrà a disposizione 10 concessionari e 13 centri di assistenza post-vendita. La casa automobilistica premium di Stellantis ha goduto di una notevole popolarità in Belgio nel corso degli anni, conquistando attori, appassionati di moda, amanti dell’eleganza italiana e fan degli sport motoristici. Due elementi chiave hanno influenzato la decisione di riportare il brand italiano nel Paese: l’affetto e la passione per il “Made in Italy” e il potenziale del segmento B premium.