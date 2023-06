Il tour europeo della Lancia Pu+Ra HPE giunge in Spagna

Il tour europeo del costruttore torinese, dopo aver toccato la Germania, è giunto ora in Spagna dove è stato presentato il concept della bella Lancia Pu+Ra HPE che rappresenta il manifesto, su ruote, di quello che sarà il già noto Rinascimento del marchio. Il tour prosegue quindi sulla scia dei 6 Paesi europei coinvolti nel ritorno del marchio in pianta stabile sui mercati dedicati, secondo un processo di internazionalizzazione del brand che prenderà piede con l’arrivo sul mercato della nuova generazione di Lancia Ypsilon in arrivo tra poco meno di un anno.

La Spagna rappresenta infatti uno dei 6 Paesi, al di fuori dell’Italia, che segneranno il ritorno di Lancia sul mercato con un nuovo modello a partire proprio dal 2024. D’altronde si tratta di un marchio “così tanto amato dagli spagnoli per lo stile e il design Made in Italy e grazie all’importanza dei Segmenti A e B premium”, ha ammesso il CEO di Lancia Luca Napolitano. Proprio la Spagna diventerà uno dei principali Paesi europei per il ritorno in pianta stabile del marchio, ha confermato ancora Napolitano, motivo imprescindibile per proporre anche qui la nuova Lancia Pu+Ra HPE.

Va ricordato anche che proprio il mercato spagnolo è da sempre legato al costruttore italiano in virtù delle tante vittorie nei rally che hanno messo al centro anche noti piloti spagnoli sulle iconiche Lancia Delta, 037 e Stratos.

La Lancia Pu+Ra HPE approda in Spagna per il rilanciare il marchio in un Paese che è il terzo nel Segmento A e B premium

Come si diceva, la Spagna è anche il terzo Paese in Europa per dimensione del Segmento A e B premium con l’eleganza del marchio che ha un peso piuttosto importante nel Paese Iberico. D’altronde la Lancia Pu+Ra HPE, che incarna stile e fascino italiano, si rende protagonista di un’affinità culturale fra Spagna e Italia mai messa in dubbio.

Borja Sekulits, Premium Cluster Director di Stellantis per l’Iberia, ha ammesso che fra il prossimo anno e il 2025 Lancia nominerà 16 nuovi concessionari nelle principali città spagnole: “la Spagna diventerà uno dei mercati europei più importanti per Lancia, contribuendo a rendere il marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo.” ha aggiunto ancora Sekulits.

L’approdo della Lancia Pu+Ra HPE, prima in Germania e adesso in Spagna, segna un ulteriore passaggio nell’approccio al Rinascimento del marchio e all’internazionalizzazione di Lancia. Un modo di fare che procede in maniera particolarmente veloce visto che già entro la prima metà del prossimo anno Lancia sarà presente in tutta Europa tramite una rete di 70 nuovi concessionari disposti in altrettante grandi città del Vecchio Continente. Nel frattempo le prime 40 lettere di intenti sono state già formalmente siglate dal costruttore, sulla scia di un modello distributivo innovativo che prevede anche il 50% delle vendite praticate online. In ogni caso l’interno del costruttore è quello di garantire qualità senza compromessi, a cominciare dai nuovi showroom che avranno a disposizione una nuova esperienza totalmente immersiva ricreando una sensazione di piacevole home feeling.

Il concept Lancia Pu+Ra HPE anticipa quelle che saranno le caratteristiche stilistiche che ritroveremo sui nuovi tre modelli del costruttore, in programma ogni due anni: il 2024 sarà l’anno della nuova Lancia Ypsilon, seguita nel 2026 dalla Lancia Gamma e nel 2028 dalla Lancia Delta. Dal 2028 Lancia venderà solamente vetture alimentate da propulsori elettrici.