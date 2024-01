Salone di Ginevra 2024: il GIMS ritorna dal 26 febbraio al 3 marzo

Il Salone di Ginevra 2024 (Geneva International Motor Show – GIMS 2024) segna un momento di svolta nell’ambito dei saloni automobilistici. Questo evento, in programma dal 26 febbraio al 3 marzo, segna il ritorno del salone dopo una pausa di quattro anni, evidenziando un nuovo approccio che promette di offrire maggior valore sia ai visitatori sia agli espositori.

Alexandre de Senarclens, presidente della Fondazione del Comité permanent du Salon international de l’automobile, ha sottolineato l’entusiasmo per il ritorno di questo evento storico, rimarcando l’innovativo format adottato per il 2024.

Salone di Ginevra 2024: tutto pronto per la nuova edizione del Geneva International Motor Show

A differenza dei tradizionali saloni automobilistici, il GIMS 2024 vedrà una collaborazione più stretta tra gli organizzatori e gli espositori. La kermesse ospiterà marchi rinomati e le loro première, integrandole con esperienze immersive specifiche sviluppate in collaborazione con i brand per decodificare il tema dello show, Auto.Future.Now, rappresentato in quattro aree tematiche: Adrenaline Zone, Design District, Mobility Lab e Next World.

Adrenaline Zone

Un’area dinamica dedicata a veicoli ad alte prestazioni, edizioni limitate, creazioni su misura e al mondo del motorsport.

Design District

Uno spazio elegante che celebra l’arte e l’artigianato del design automobilistico. Qui si terranno anche le masterclass “Learn to Sketch with Frank” con la leggenda del design automobilistico Frank Stephenson.

Mobility Lab

Un parco innovativo per i fornitori di mobilità e i partner, volto a informare, ispirare e dimostrare le ultime innovazioni che stanno plasmando il futuro dell’automobile.

Next World

In collaborazione con i creatori della serie Gran Turismo, Polyphony Digital, questa area offre un’esperienza emozionante di sim-racing, in linea con l’impegno di GIMS nel mostrare le nuove possibilità che accelerano verso la tecnologia di domani.

Classics Gallery – “100 anni di icone”

Per celebrare il 100° anniversario di GIMS come salone automobilistico internazionale, la nuova Classics Gallery ospiterà 35 auto iconiche che hanno fatto la storia dell’automobile, molte delle quali debuttarono nei precedenti saloni di Ginevra.

Giornata dei Media (26 febbraio)

Il Media Day del 26 febbraio si aprirà con la cerimonia di premiazione della Car of the Year 2024, seguita da una serie di conferenze stampa e 15 prime mondiali ed europee di nuovi veicoli.

VIP Day (27 febbraio)

Il VIP Day del 27 febbraio ospiterà il forum Auto.Future.Now, dove leader del settore automobilistico, tecnologico e del design condivideranno idee e visioni sul futuro della mobilità.

Sandro Mesquita, CEO del GIMS, ha sottolineato che il Salone di Ginevra 2024 rappresenta un modo completamente nuovo di concepire un salone automobilistico, più focalizzato e collaborativo che mai. La lista degli espositori (aggiornata al 23.01.2024) include una varietà di marchi, che vanno dai classici produttori automobilistici a imprese innovative nel settore della mobilità.

Automobile Club de Suisse (ACS) / Auto Gewerbe Verband Schweiz – Union Professionnelle Suisse de l’Automobile (AGVS/UPSA) / Avenergy / Routesuisse

Assura

Auto-i-DAT

Beeway

BYD

Caresoft Global Limited

Classics Legends Motor

DAB Motors

Dacia

ErreErre Fuoriserie

Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Formula 1 Merchandising

GP Motorsport

Isuzu

Kimera

Lazareth

Legends Magazine

Lucid Motors

Martin Engler

MG Motor

Microlino

Pininfarina

Race World

Renault

Shenzer

Silence

Swiss Racing Lab

Touring Club Suisse (TCS)

Totem Automobili

Il GIMS ha già pianificato il suo ritorno nel 2025, con l’annuncio delle date previste alla fine dell’edizione di quest’anno. Anche il GIMS Qatar tornerà a Doha nel quarto trimestre del 2025.