Carlos Tavares rassicura tutti: ‘Melfi non è a rischio’

Ieri da Atessa stabilimento in cui si trovava in visita insieme a Jean Philippe Imparato, il numero uno di Stellantis Carlos Tavares ha parlato anche del futuro dello stabilimento di Melfi. Il CEO di Stellantis ha voluto rassicurare tutti dicendo che il futuro della fabbrica non è a rischio indipendentemente dai modelli che verranno prodotti nell’impianto lucano.

Carlos Tavares tranquillizza tutti sul futuro dello stabilimento di Melfi dopo le voci provenienti dalla Francia

Questa dichiarazione arriva in risposta alle voci riguardanti la possibile non produzione presso lo stabilimento lucano della nuova Opel Manta, un crossover elettrico, secondo una indiscrezione dei giorni scorsi proveniente dalla Francia e riportata dal sito de l’Automobile Magazine. Secondo tali voci, il gruppo Stellantis avrebbe temporaneamente interrotto il progetto della Opel Manta, riducendo da cinque a quattro il numero di futuri modelli che saranno realizzati nello stabilimento lucano.

Secondo quanto finora reso noto e confermato ripetutamente dal gruppo automobilistico, il nuovo modello è programmato per essere presentato nel 2025 e successivamente avviare la produzione presso lo stabilimento lucano. In tale impianto, il gruppo guidato da Carlos Tavares pianifica la costruzione di vari modelli basati sulla piattaforma Stla Medium, destinati anche ai marchi DS, Lancia e Jeep. Questa decisione sembra derivare da discussioni interne relative alla strategia di posizionamento di Opel, la cui gamma dovrebbe mantenere un focus su modelli generalisti di tipo più tradizionale.

Tale riorganizzazione strategica potrebbe comportare anche la mancata rinnovazione dell’Insignia, un altro modello iconico del produttore tedesco. Per il resto ricordiamo che nella fabbrica di Melfi dovrebbero essere prodotte l’erede di Jeep Compass, la futura ammiraglia di Lancia nuova Lancia Gamma e due vetture nuove di DS Automobiles. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del futuro di questa importante fabbrica di Stellantis.