Allarme Melfi: nuova Opel Manta non si fa più?

Solo ieri vi avevamo mostrato l’ennesimo render della nuova Opel Manta. Del resto era stata la stessa Opel ad annunciare il ritorno di questo modello in una veste del tutto inedita e cioè quella di crossover elettrico. Questa auto sarebbe stata uno dei pilastri della futura gamma della casa automobilistica tedesca.

Questo veicolo, anticipato dalla concept Opel Experimental, avrebbe dovuto essere uno dei 5 modelli elettrici che nei prossimi anni saranno prodotti a Melfi in Italia da Stellantis insieme alla nuova Lancia Gamma, all’erede di Jeep Compass e a due nuovi modelli di DS Automobiles. Proprio con la futura Gamma questa auto avrebbe dovuto avere molti in comune come dimensioni, stile e motori.

Nuova Opel Manta non si fa più? Allarme a Melfi per le notizie che arrivano dalla Francia

Dalla Francia però arrivano voci secondo cui il progetto di una nuova Opel Manta sarebbe stato congelato. Lo riporta L’Automobile Magazine che di solito sembra essere abbastanza informato sulle vicende di Stellantis, specie per quello che riguarda gli ex marchi del gruppo PSA. A quanto pare gli stessi dirigenti di Opel avrebbero deciso di cambiare strategia e di rinunciare a questo modello per garantire alla gamma di Opel di continuare ad avere un approccio pragmatico e concentrarsi su un’offerta generale di auto di tipo classico, senza deviare da questa visione. Insomma a quanto pare non sarebbe più prevista una erede dell’Insignia.

Nuova Opel Manta

A proposito di Melfi, sempre dalla Francia dicono che sono confermate le due auto di DS Automobiles e la nuova Lancia Gamma. Quindi non dovrebbero esserci altri cambiamenti per la fabbrica di Stellantis. Resta da capire se la notizia sarà confermata e se eventualmente la nuova Opel Manta verrà sostituita a Melfi da un altro modello. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito da Stellantis e se questa voce proveniente dalla Francia verrà realmente confermata.