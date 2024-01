Carlos Tavares in visita ad Atessa tra pochi giorni

Il prossimo martedì, 23 gennaio, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, effettuerà una visita allo stabilimento di Atessa. Lo accompagnerà il responsabile dell’unità commerciale dei veicoli commerciali, Jean Philippe Imparato. La visita di Tavares rappresenterà un’importante opportunità per ottenere indicazioni sul futuro della storica fabbrica, attualmente con una forza lavoro di 5.020 dipendenti.

Lo stabilimento Stellantis di Atessa rappresenta il principale sito produttivo italiano del gruppo, con una produzione di 230.280 furgoni nel 2023. La seconda fabbrica per volumi è quella di Pomigliano, con 215 mila automobili. Nonostante un aumento dell’11,8 per cento, questo risultato è il secondo migliore in Italia, con il dato ancora notevolmente inferiore ai livelli pre-pandemici. Vedremo dunque che novità arriveranno in seguito a questa visita da parte del numero uno del gruppo automobilistico Carlos Tavares.

Ricordiamo che in settimana prossima i rappresentanti di Stellantis avranno riunioni importanti con il Ministero delle imprese e del made in Italy per discutere del futuro degli stabilimenti italiani del gruppo e sicuramente oltre che di Melfi, Pomigliano, Cassino e Mirafiori si parlerà anche di Atessa. Vedremo dunque quali aggiornamenti arriveranno in proposito.