Ferrari potrebbe lanciare un super yacht

L’ultimo teaser pubblicato da Ferrari su Instagram e YouTube ha scatenato un’ondata di speculazioni e attesa nel mondo automobilistico e ora, sembra, anche in quello navale. Le recenti immagini e il video teaser suggeriscono un possibile ingresso del marchio di Maranello nel settore nautico, in particolare nel segmento dei super yacht.

Questo sviluppo non sarebbe inedito per un’azienda automobilistica. Infatti, marchi prestigiosi come Bentley, Porsche, Lamborghini e Mercedes-AMG hanno già esteso il loro appeal e il design distintivo agli yacht. Anche la tecnologia di Polestar è stata impiegata in un aliscafo, dimostrando un crescente interesse dei produttori automobilistici verso il settore marittimo.

Ferrari: il brand di Maranello potrebbe debuttare nel settore nautico

In effetti, non sarebbe la prima incursione della casa automobilistica modenese in ambito nautico. Nel corso degli anni ‘50, Enzo Ferrari fornì ad Achille Castoldi un motore V12 da 4.5 litri – originariamente progettato per le monoposto di Formula 1 – per la sua imbarcazione da record, raggiungendo i 242,19 km/h sul Lago d’Iseo. Inoltre, negli anni ‘90, la collaborazione con Riva ha portato alla creazione della Riva Ferrari 32, testimoniando una sinergia di lunga data tra i due marchi italiani.

Il video teaser suggerisce l’impiego di un aliscafo per il nuovo progetto, un tipo di imbarcazione che utilizza ali sott’acqua per sollevare lo scafo, riducendo così significativamente la resistenza idrodinamica.

Questa tecnologia, simile per principio a quella delle auto sportive che riducono la resistenza aerodinamica, potrebbe segnare un nuovo capitolo nell’innovazione e nel design per il costruttore di Maranello.

L’introduzione di un super yacht Ferrari potrebbe arrivare in un momento strategico, in quanto l’azienda sta lavorando per riorganizzare il suo branding, mirando a un’applicazione più selettiva e mirata del proprio logo, coerente con la sua immagine di lusso e prestigio.

Questo nuovo passo potrebbe dunque rappresentare un’espansione audace e calcolata per il produttore modenese, riaffermando la sua capacità di combinare prestazioni elevate, design all’avanguardia e un lusso inconfondibile.