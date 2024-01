Nuova Fiat Multipla: la futura top di gamma di Fiat farà conquistare preziose quote di mercato?

Nuova Fiat Multipla potrebbe essere il nome scelto per la futura top di gamma di Fiat, un crossover lungo oltre 4,3 metri che la casa italiana dovrebbe svelare entro la fine del prossimo anno e che a quanto pare avrà molto in comune con la futura Citroen C3 Aircross che dovrebbe essere presentata entro la fine di questo anno. A quanto pare questa auto potrebbe far conquistare preziose quote di mercato alla casa automobilistica torinese. Questo grazie a delle qualità molto interessanti che potrebbero rendere questo modello particolarmente appetibile ad un vasto pubblico di persone.

Ecco come sarà la nuova Fiat Multipla che piacerà a molti

La nuova Fiat Multipla dunque potrebbe essere un modello particolarmente interessante. Con una lunghezza di circa 4,3 metri questa auto potrebbe offrire grande spazio al suo interno essendo un’auto perfetta per molte famiglie. Questo veicolo che nascerà su piattaforma Smart Car avrà almeno una versione ibrida e almeno una versione elettrica al 100 per cento. Di quest’ultima si dice che avrà batterie LFP e un’autonomia di circa 300 km. Il prezzo non dovrebbe superare i 25 mila euro al netto di incentivi. Dunque nella sua categoria sarà sicuramente una delle auto più interessanti in assoluto.

A proposito di questa auto il cui nome ufficiale deve ancora essere confermato da Fiat, oggi vi mostriamo un render pubblicato nei giorni scorsi dal sito francese Auto-Moto che immagina in questa maniera il nuovo modello di Fiat che farà parte della cosiddetta famiglia Panda e che nello stile oltre alla nuova Fiat Panda ricorderà molto anche la futura Citroen C3 Aircross. Si vocifera anche di una possibile versione a 7 posti ma anche in questo caso si consiglia di aspettare conferme ufficiali da parte del marchio torinese di Stellantis. Vedremo dunque a proposito di questo atteso modello quali altre novità trapeleranno da qui al momento del suo debutto.