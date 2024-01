Jeep Wrangler e Gladiator 2024 premiati come migliori veicoli per l’avventura

La Jeep Wrangler 2024 e il Jeep Gladiator 2024, rispettivamente riconosciuti come il veicolo più capace e il pick-up medio più competente in ambito off-road a livello mondiale, si sono nuovamente distinti come “Miglior veicolo per l’avventura” (Best Vehicle for Adventure) nell’edizione 2024 degli AutoTrader Awards.

Questo importante riconoscimento, assegnato per la seconda volta consecutiva ai due iconici modelli del marchio americano, sottolinea il loro forte impatto nel mercato dei fuoristrada e la loro popolarità tra gli appassionati di questa categoria.

Jeep Wrangler e Gladiator 2024: i due iconici modelli sono stati premiati da AutoTrader

Secondo Jodi Lai – caporedattrice di AutoTrader, diventare un’icona non è impresa facile, ma Wrangler e Gladiator hanno dimostrato grande capacità in questo senso, conquistando ripetutamente il titolo di “Migliori veicoli per l’avventura”.

La redazione di AutoTrader, composta da 20 giornalisti automobilistici provenienti da tutto il Canada, ha espresso un consenso unanime su questi veicoli, raccomandandoli per le loro prestazioni quotidiane e la loro idoneità a lunghi periodi di divertimento familiare e avventure.

La versatilità della Wrangler 2024, con la disponibilità di tre diverse configurazioni di carrozzeria e molteplici opzioni di trazione, tra cui l’innovativa versione 4xe ibrida plug-in, rende la gamma ancora più completa.

Con il model year 2024, Jeep ha elevato ulteriormente le capacità della Wrangler introducendo il primo asse posteriore Dana a sospensione totale, un rapporto di riduzione fino a 100:1, un nuovo verricello Warn di serie e una capacità di traino aumentata a 2268 kg.

Gli interni sono stati rinnovati per offrire maggior comfort e sicurezza, con sedili anteriori elettrici disponibili, il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 12.3 pollici di serie e airbag a tendina di serie nelle prime due file di sedili.

La Jeep Wrangler 4xe, esclusiva nella sua categoria come plug-in hybrid, abbina un motore turbo benzina da 2 litri a due propulsori elettrici e a una batteria, offrendo fino a 35 km di autonomia in modalità 100% elettrica e un consumo di 4,8 litri ogni 100 km.

Il PHEV si inserisce nell’ambizioso obiettivo del produttore americano di raggiungere l’obiettivo “Zero Emission Freedom”, affermandosi come il brand di SUV più ecologico al mondo.

Il Jeep Gladiator 2024, invece, unisce maggiore capacità, raffinatezza, nuove tecnologie e funzioni di sicurezza di serie a un pick-up di medie dimensioni che è al 100% truck e al 100% Jeep.

Il Gladiator si arricchisce di un interno più avanzato e confortevole, con uno schermo touch standard da 12.3 pollici e dei sedili anteriori elettrici resistenti all’acqua, oltre a maggiori funzionalità di sicurezza e tecnologia, tra cui airbag a tendina di serie, e un’estetica rinnovata con una nuova griglia a sette barre, sette nuovi design di cerchi e un’antenna integrata nel parabrezza pronta per l’off-road.