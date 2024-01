Fiat: nel 2023 leader in Brasile per il terzo anno di fila

Per il terzo anno consecutivo, Fiat e il pick-up Strada si sono assicurati la leadership nel mercato brasiliano alla chiusura del 2023. Nel corso dell’anno, il marchio ha raggiunto una quota del 21,8% con 475.443 unità immatricolate, superando di oltre 128 mila vetture il secondo posto. Strada conta 120.600 unità vendute e una quota di mercato del 5,5 per cento. Sempre nella top 10 dei veicoli più venduti dell’anno, anche la Mobi si colloca al sesto posto con 73.432 vetture immatricolate (quota del 3,4%) e l’Argo all’ottavo posto con 66.719 unità (quota di mercato del 3,1%).

Fiat domina in Brasile per il terzo anno di fila

Nel 2023 Fiat si è assicurata la leadership anche nelle categorie Hatch con 140.261 unità e il 22,6% di quota nel segmento, Pickup con 171.915 vetture e il 42,6% di quota di categoria e Van con 26.250 veicoli immatricolati e il 44,5 per cento di quota nel segmento. Vale la pena ricordare che in questi ultimi Fiat è numero uno assoluto dal luglio 2012. Nei Suv il marchio ha registrato 86.219 unità vendute nell’anno e una crescita importante del 43 per cento (25.802 vetture) rispetto al 2022.

Se facciamo riferimento all’ultimo mese dell’anno, anche a dicembre Fiat si è classificata al primo posto con una quota di mercato del 19,7 per cento e 46.808 unità immatricolate. Nella top 10 sono entrati due modelli: il pick-up Strada con 10.573 unità immatricolate e Mobi con 7.395 veicoli venduti. A dicembre Fiat è leader nei pick-up con 15.281 unità immatricolate e il 36,1 per cento della categoria in generale, con Strada che si aggiudica il 66,7 per cento dei B-pickup e Toro il 42 per cento dei C-pickup, entrambi al primo posto nei rispettivi segmenti.

Anche nel settore Vans il marchio è stato primo nelle vendite, con 4.708 veicoli e una quota nel segmento del 53,5 per cento. Fiorino è leader della sua categoria, come ormai avviene da dieci anni (da dicembre 2013), con 3.485 unità immatricolate (quota 88,3% su B-Vans). Lo Scudo di dicembre ha conquistato anche la medaglia d’oro tra i D-Van con 261 unità immatricolate e una quota nel segmento del 25 per cento.

Divisione sportiva della Fiat, tornata in Brasile nel 2022 con il primo SUV al mondo del marchio dello Scorpione, anche Abarth può sicuramente festeggiare. Lanciata di recente, l’Abarth Fastback è stata la vera sportiva più venduta nel mese di dicembre in Brasile con 342 vetture vendute (64 in più del secondo posto, cioè circa il 23 per cento in più). Nel corso dell’anno sono state prodotte 509 unità del SUV coupé (ricordando che il modello è stato lanciato nell’ultimo trimestre dell’anno: il 26 ottobre). Anche nel 2023 si è distinta la Pulse Abarth, che si è assicurata il gradino più alto del podio tra le sportive con 2.566 unità immatricolate.

“L’ultimo anno di Fiat è stato ancora una volta brillante. Abbiamo venduto 45 mila auto in più rispetto al 2022 e mantenuto il livello ottimale di circa il 22 per cento di quota, oltre alla leadership di mercato di Fiat, Abarth e Strada, che hanno avuto l’importante novità di iniziare quest’anno ad avere il motore turbo in gamma. Completiamo inoltre i motivi per festeggiare con il primo posto in segmenti importanti e una crescita significativa dei Suv rispetto al 2022. Abbiamo raggiunto anche la soglia del mezzo milione di veicoli prodotti da Argo e Mobi a Betim (MG), e da Toro a Goiana. (PE). Per finire, abbiamo ricevuto più di 30 premi. Tutti questi fattori dimostrano che stiamo facendo le scelte migliori innovando sempre, comprendendo i desideri dei clienti e con la grande partnership della rete di concessionari. E importanti novità sono in arrivo nel 2024”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.