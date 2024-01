Maserati: dopo 11 anni si chiude la partnership con Giovanni Soldini

Dopo undici anni caratterizzati da traguardi epocali nella storia della navigazione oceanica e da oltre duecentomila miglia percorse, si conclude la fruttuosa collaborazione tra Giovanni Soldini e Maserati. Questa lunga e appassionante alleanza ha avuto inizio nel 2012 con il progetto del monoscafo Maserati VOR70, ed è stata poi confermata e potenziata nel 2016 con il passaggio al trimarano Maserati Multi70, il quale ha introdotto la tecnologia foiling portando il primo foil sotto la deriva in navigazione oceanica.

La sperimentazione, l’avanzamento tecnologico e le straordinarie performance sportive hanno costituito il nucleo di questa collaborazione tra il navigatore italiano e il marchio Tridente. Nel corso del decennio, parallelamente allo sviluppo delle appendici, agli studi aerodinamici, ai test sugli assetti e alla gestione delle energie, Giovanni Soldini e il suo team hanno stabilito ben nove nuovi record su rotte storiche e hanno partecipato a ventisette regate in tutto il mondo. Una storia ricca di successi che spazia dalle 13.219 miglia nautiche della Rotta dell’Oro da New York a San Francisco via Capo Horn, percorse nel 2013 sul monoscafo Maserati in 47 giorni, 42 minuti e 29 secondi, fino alle vittorie nella Cape2Rio nel 2014 e alla straordinaria performance nella Rolex Sydney-Hobart nel 2016.

Inoltre, ci sono state straordinarie conquiste a bordo del multiscafo Maserati Multi70, tra cui il record della rotta Hong Kong-Londra (2018), concluso in 36 giorni, 2 ore, 37 minuti e 2 secondi, abbattendo di 5 giorni il precedente primato. Nel 2021, sono stati registrati il record della Manica e il record sulla rotta originale del Fastnet (23 ore, 51 minuti e 16 secondi), oltre a numerose vittorie nelle regate RORC Transatlantic Race, RORC Caribbean 600 e Rolex Middle Sea Race.

Maserati Multi70, protagonista di sfide spettacolari e memorabili, mantiene il primato di essere l’unico MOD ad aver circumnavigato il globo. E non solo una volta, ma ben quattro volte (una su monoscafo e tre su Maserati Multi70). L’ultima di queste circumnavigazioni, nel 2023, è stata realizzata in piena autonomia energetica grazie all’installazione a bordo di un impianto fotovoltaico e di un motore elettrico. Di conseguenza, Maserati Multi70 è diventata la prima imbarcazione da corsa oceanica in grado di generare autonomamente tutta l’energia necessaria per lunghe navigazioni.

Dal 2022, il trimarano è stato impegnato nel programma di monitoraggio dell’UNESCO, contribuendo lungo le sue rotte alla raccolta di dati cruciali come CO2, salinità e temperatura, fornendo così preziose informazioni alla comunità scientifica.

Davide Grasso afferma: “Giovanni ha guidato il Tridente in mare per oltre un decennio, e per noi è stato un onore associare il nome Maserati a un atleta e individuo così talentuoso, esemplare e appassionato. Giovanni rappresenta un modello di tenacia, coraggio e dedizione al lavoro, riflettendo i valori che condividiamo. Mentre si conclude questa significativa collaborazione per il nostro marchio, siamo profondamente grati a Giovanni per il suo impegno a lungo termine, essendo stato il miglior ambasciatore del nostro brand in tutto il mondo. Nel corso degli anni, abbiamo condiviso avventure emozionanti, momenti gloriosi e record indimenticabili, che rimarranno per sempre nella storia sportiva di Maserati.”