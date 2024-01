Stellantis: il Ministro Urso annuncia una serie di incontri la settimana prossima per discutere del futuro degli stabilimenti

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato nelle scorse ore che in settimana prossima avrà cinque riunioni con il gruppo Stellantis per discutere nel dettaglio del futuro dei vari stabilimenti del gruppo automobilistico in Italia e capire quali sono le reali intenzioni dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares. Urso in proposito ha dichiarato: “Abbiamo costituito un tavolo con Stellantis e tutti gli interessati, comprese le Regioni in cui sono ubicati gli impianti del gruppo. Il tavolo si riunirà nella prossima settimana e, attraverso una serie di cinque incontri, esamineremo dettagliatamente le prospettive e i progetti di Stellantis per ciascuno degli impianti. Ci concentreremo innanzitutto sul sito produttivo di San Nicola di Melfi, che richiede chiarezza e certezze per il suo futuro”.

Il Ministro Adolfo Urso ha anticipato una serie di incontri con Stellantis che avranno luogo in settimana prossima

Il Ministro delle imprese e del made in Italy a poi continuato dicendo: “Il settore dell’automotive ha affrontato problemi negli ultimi anni a causa della mancanza di attenzione da parte dei governi precedenti, che non intervennero tempestivamente quando fu costituita la grande multinazionale Stellantis. Gli interessi di altri Paesi, come la Francia e gli Stati Uniti, sembrano essere stati meglio tutelati. Tuttavia, siamo convinti che sia possibile cambiare direzione, e stiamo attivamente lavorando su questo fronte.” Urso ha aggiunto che agli incontri parteciperanno anche Anfia e sindacati con l’obiettivo di salvaguardare la produzione di auto in Italia.

Vedremo dunque che novità emergeranno in seguito a questo ciclo di riunioni a cui parteciperà Stellantis. Ricordiamo che il Ministro Urso spinge per portare la produzione di auto nel nostro paese ad oltre 1 milione l’anno grazie alla collaborazione con il gruppo automobilistico di Carlos Tavares e anche all’ingresso di altre case automobilistiche nel nostro paese.