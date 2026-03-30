Stellantis dice che c’è spazio per Chrysler: finalmente in arrivo una berlina?

Chrysler è uno di quei marchi che sanno di esistere, ma faticano a ricordare perché. All’interno dell’universo Stellantis, galleggia in una zona grigia che non è lusso, non è sportività pura, non è utilità di massa. È Chrysler, punto. E per ora questo sembra bastare.

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Scott Krugger, responsabile del design Stellantis Nord America, ha parlato con Automotive News in vista della presentazione agli investitori prevista per maggio, e le parole che ha scelto dicono molto. “C’è molto interesse per Chrysler dai più alti livelli di questa azienda”, ha dichiarato. “Sappiamo che c’è spazio per Chrysler”. Rimane da capire quale spazio, e soprattutto con cosa riempirlo.

In studio, dice Krugger, c’è fermento. Si lavora su più concept, si esplorano direzioni, si ragiona su cosa debba essere il marchio per risultare “al contempo di successo e distintivo” nel portfolio Stellantis. Le parole chiave che il designer ha indicato per il futuro di Chrysler sono “semplicità moderna” e “praticità innovativa”. Pare che le cose non si faranno nel modo convenzionale.

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Il “movimento” potrebbe significare veicoli che sfuggono alle classificazioni tradizionali. Non berline, non SUV, ma qualcosa che sta nel mezzo, un crossover abbastanza basso da sembrare berlina, una berlina abbastanza alta da risultare pratica, o qualcosa che al momento non ha ancora un nome. Krugger è stato esplicito: “In futuro assisteremo a una maggiore fusione di questi segmenti”. Non si esclude nulla.

Quello che Krugger non ha fatto è confermare l’arrivo di una berlina vera e propria sul mercato nordamericano. Ha detto però che non lo esclude. Chrysler aveva già imboccato questa strada con il concept della berlina elettrica Halcyon e il crossover Airflow, prima che il rallentamento della transizione ai veicoli elettrici rimescolasse i piani. Le nuove piattaforme BEV avrebbero dovuto aprire scenari di sperimentazione inediti per il marchio. La realtà ha ridimensionato le ambizioni.

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The Chrysler Halcyon Concept exemplifies a fully electrified future of the Chrysler brand that embraces sustainability-driven exterior and interior design, full autonomy paired with personalized driving experiences and futuristic technology that expands on the brand’s “Harmony in Motion” ethos of customer-focused seamless connectivity.

Nel frattempo, Dodge e Alfa Romeo venderanno berline a combustione nel 2026 e oltre, il che significa che lo spazio esiste già all’interno del gruppo. Stellantis troverà il modo di collocarci Chrysler. Come, con quale prodotto e con quale identità precisa, è ciò che si spera emerga a maggio, in forma finalmente concreta.