Con 20.000 ordini, Stellantis si conferma leader del leasing elettrico in Francia

Circa centomila potenziali clienti hanno contattato i marchi del gruppo Stellantis, non appena il sistema è stato annunciato, il 14 dicembre, per ottenere informazioni sulle offerte di leasing elettrico ed essere ricontattati. A prova della pertinenza di queste offerte con le aspettative della maggioranza dei francesi, sono ancora una volta diverse decine di migliaia di clienti che si sono presentati nei punti vendita in occasione degli Open Days di gennaio, per ordinare i veicoli offerti dai marchi Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. L’intera rete è stata mobilitata fin dal primo giorno per supportare i clienti nella transizione all’elettrico.

Stellantis conferma l’impegno preso con il governo francese per rendere il leasing elettrico un successo, con 20.000 ordini già registrati

Questa mobilitazione consente un bilancio estremamente positivo a metà gennaio, con 20.000 domande di finanziamento convalidate, ovvero oltre l’80 per cento dei volumi finora previsti. Stellantis conferma così il proprio impegno a consegnare 20.000 vetture nell’ambito del sistema di governo che ha sempre sostenuto, con consegne delle prime unità a partire da questo gennaio.

Leader indiscusso del mercato dei veicoli elettrici in Francia nel 2023, con una quota di mercato del 25,3 per cento e volumi VP+LCV elettrici in crescita del 36,1 per cento, Stellantis è fortemente impegnata, insieme al governo, ad offrire modelli attraenti a canoni convenienti, con il supporto di Stellantis Finance & Servizi. Si tratta di nove modelli elettrici, dei marchi Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, tutti prodotti in Europa, che possono beneficiare, dal 1° gennaio, del leasing sociale 2024 istituito dal governo, per consentire alle famiglie il massimo per guidare un veicolo elettrico. Nel corso dell’anno sarà disponibile anche una decima vettura del marchio Fiat.

Tra questi modelli, la Peugeot 208 e la Fiat 500e, sono state apprezzate nei rispettivi segmenti nel 2023, dimostrando che la loro versione elettrica ha conquistato il cuore dei clienti francesi, diventando la scelta preferita nel segmento delle city car elettriche.

Ricordiamo infine che in Francia quasi un modello su due idoneo al Bonus Ecologico 2024 è un veicolo del marchio Stellantis. Dei 56 modelli elencati da ADEME, 24 sono offerti dai marchi Abarth, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. L’elenco pubblicato riguarda i modelli per i quali è stata presentata ed elaborata una pratica. Pertanto, il 100% dei file inviati da Stellantis sono stati convalidati. Altri veicoli completeranno questo elenco nel corso dell’anno.

Per Christophe Musy, Direttore di Stellantis France: “Sono molto orgoglioso del lavoro di collaborazione svolto con le reti dei marchi Stellantis, che si sono mobilitate con forza per accogliere i clienti felici di accedere al mondo della mobilità elettrica. Questa è la prova che le nostre offerte, dalla berlina cittadina all’auto familiare, soddisfano pienamente le aspettative della maggior parte dei francesi e forniscono una soluzione di mobilità quotidiana senza emissioni di carbonio, sicura e conveniente”.