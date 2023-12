Carlos Tavares in visita allo stabilimento Stellantis di Vigo

L’industria automobilistica galiziana attende con ansia di conoscere l’esito della visita a Vigo del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, che non visitava la fabbrica da sette anni. Il leader del gruppo franco-italo-americano arriva in Galizia per definire il futuro di una delle fabbriche più produttive d’Europa (in grado di produrre 2.300 veicoli al giorno), oltre a essere il grande propulsore industriale del sud di questa regione. “Ci auguriamo e speriamo che la visita serva a dare a Vigo la piattaforma STLA Small”, dicono solo fonti aziendali. Si tratta di un appuntamento interno e, per il momento, anche riservato. Sono previsti incontri con il comitato e la direzione, oltre a presentazioni del lavoro fatto da alcune divisioni della fabbrica.

Carlos Tavares dopo 7 anni in visita allo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna: si attendono novità importanti per il futuro del sito

La piattaforma STLA Small è quella che assicurerebbe il futuro della fabbrica di Balaídos oltre il 2027. Si tratta di una sorta di sistema modulare che agevola la produzione in serie di veicoli urbani leggeri e consentirebbe la produzione a Vigo con due sistemi. Si tratterebbe di una trasformazione totale della fabbrica e il suo costo è stimato tra i 500 e i 600 milioni di euro. Si tratta di una cifra alta, per questo Stellantis da diversi anni cerca di approfittare della pioggia di milioni di fondi europei per questo tipo di progetti. Il gruppo di Carlos Tavares ha chiesto circa 200 milioni di aiuti, tramite il secondo bando del PERTE VEC, ma il Governo non ha ancora preso una decisione su questa erogazione.

Agevolerebbe il processo decisionale in uno stabilimento che occupa circa 7.000 persone e fornisce lavoro a circa 150 aziende ausiliarie nel sud della Galizia, specializzate nella produzione di componenti per veicoli dell’ex gruppo PSA. Vedremo dunque che novità arriveranno in seguito alla visita di Carlos Tavares in questo importante stabilimento del gruppo Stellantis in Spagna.