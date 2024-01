Ferrari: Thomas Neubauer è il nuovo pilota ufficiale di Maranello

L’ascesa di Thomas Neubauer nel firmamento delle corse automobilistiche raggiunge un nuovo apice con la sua incorporazione nel prestigioso team di piloti ufficiali di Ferrari a partire dalla stagione 2024.

Il talentuoso 24enne francese, già salito alla ribalta attraverso le sue prestazioni nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e la vittoria memorabile nelle Finali Mondiali Ferrari del 2022, intraprende ora una nuova avventura sportiva di prestigio, portando l’illustre bandiera di Maranello nelle competizioni su pista.

Ferrari: Thomas Neubauer entra a far parte del team del cavallino rampante

La carriera di Neubauer, nato a Parigi l’8 giugno 1999, è un chiaro esempio di progressione e dedizione nel mondo delle corse. Dopo aver iniziato con il karting e aver fatto esperienza nelle monoposto di Formula Renault, il suo ingresso nel campionato monomarca del costruttore modenese nel 2019 ha segnato una svolta significativa.

Da quel momento, Neubauer ha esteso la sua presenza nel panorama GT, rappresentando sia la casa automobilistica modenese sia altri brand, con una particolare enfasi sulle corse di durata a partire dal 2021.

Le sue competenze e la sua maestria sono state inequivocabilmente dimostrate nel Ferrari Challenge Europe, dove in cinque stagioni ha accumulato 34 partecipazioni e, guidando la 488 Challenge Evo nella classe Trofeo Pirelli, ha trionfato conquistando il titolo di campione alle Finali Mondiali del 2022.

Inoltre, il suo palmarès nel monomarca include prestigiose vittorie, come quella ottenuta a Le Mans nel giugno 2023, un evento di grande risonanza celebrato in concomitanza con la 24 Ore del Centenario del FIA WEC, dove la Ferrari 499P n°51 ha conseguito una storica vittoria.

Ha partecipato per ben due volte alla 24 Ore di Le Mans

Parallelamente, nel GT World Challenge Europe, Thomas Neubauer ha brillato nella classe Silver, assicurandosi due titoli nella Sprint Cup (2019) e nell’Endurance Cup (2022). La stagione del GT WC Europe ha visto il francese primeggiare in tre gare chiave: Imola, la 24 Ore di Spa-Francorchamps e Barcellona.

In aggiunta, ha conquistato il gradino più alto del podio nella 24 Ore di Dubai e nella 24 Ore del Nurburgring in classe SP10. La sua esperienza è ulteriormente impreziosita da due partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans (nel 2021 e nel 2023) in LMGTE Am, pilotando una Ferrari 488 GTE.

Le parole di Neubauer riflettono il suo entusiasmo e la consapevolezza dell’onore e della responsabilità che comporta rappresentare un marchio così storico e prestigioso come quello di Maranello. Egli sottolinea in particolare il valore emotivo delle sue esperienze nel Ferrari Challenge, ricordando con affetto il titolo conquistato alle Finali Mondiali di Imola nel 2022 e la sua vittoria a Le Mans nel 2023.

Per Neubauer, la prospettiva di gareggiare per il cavallino rampante è la realizzazione di un sogno, culminato con l’ambizione di lasciare un segno indelebile nella storia del motorsport, in particolare vincendo la 24 Ore di Le Mans con una vettura del costruttore di Maranello.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Thomas Neubauer nella famiglia Ferrari, riconoscendo il suo notevole talento e le sue prestazioni eccellenti sia nel Ferrari Challenge sia nelle corse endurance.