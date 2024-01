Nuova Dodge Charger avvistata in strada in un video

Dodge per il momento non ha rivelato dettagli specifici sulla nuova Dodge Charger e sulla nuova Dodge Challenger, ma le vetture sembrano attualmente essere oggetto di test senza alcun tipo di camuffamento. In meno di una settimana dall’anteprima di un’auto di pre-produzione condivisa da Dodge, il prototipo della nuova Charger è stato avvistato sulle strade vicino al quartier generale della Chrysler nel Michigan.

Un video mostra per la prima volta in strada la nuova Dodge Charger

Il video, inizialmente registrato dall’utente Instagram Connor Mink e successivamente condiviso da un altro account, mostra il nuovo veicolo Dodge mentre percorre brevemente la I-75 nel Michigan. La parte posteriore dell’auto richiama il concetto del Charger Daytona SRT liftback, sebbene le luci posteriori siano più tradizionali rispetto alla barra di LED impilati del concept. Nonostante i rumor su modelli alimentati a benzina, questa variante specifica della nuova Dodge Charger non presenta tubi di scarico ed è presumibilmente un veicolo elettrico.

Valutare le dimensioni dell’auto da un video di Instagram può essere complesso, ma la nuova Dodge Charger sembra essere più compatta rispetto alla precedente generazione di Challenger. L’auto sembra presentare proporzioni simili a quelle di un modello pony, assomigliando più a una Mustang o a una Camaro che alle imponenti Charger e Challenger delle generazioni passate.

Al momento, tutto ciò che riguarda il prodotto finale rimane avvolto nel mistero. Questo include il nome, anche se il marchio sul concept Charger Daytona SRT presentato nel 2022 fa pensare che potrebbe sfidare due decenni di marketing delle berline Charger, presentandosi invece sul mercato come un’auto a due porte con il marchio Charger. Dodge potrebbe svelare ulteriori dettagli sul futuro della sua gamma di muscle car nel corso del 2024. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime settimane da parte della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.