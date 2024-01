Ferrari 488 Pista: in vendita un esemplare Tailor Made da oltre 560.000 euro

La Ferrari 488 Pista, un capolavoro di ingegneria e design del produttore modenese, si distingue come un esempio eccelso di personalizzazione e prestazioni nel settore delle supercar. Particolarmente notevole è questo esemplare Tailor Made del 2020 proposto da Boardwalk Ferrari al prezzo di 612.900 dollari (562.924,22 euro).

Il programma di personalizzazione del cavallino rampante permette ai clienti di collaborare strettamente con un team specializzato del costruttore di Maranello per progettare la loro vettura su misura.

Ferrari 488 Pista: un bellissimo esemplare personalizzato è in cerca di una nuova casa

Questa 488 Pista si presenta in un’affascinante finitura Blu Swatters Opaco (Matte), una scelta Extra Campionario, che evidenzia il desiderio del marchio di Maranello di offrire opzioni personalizzate al di fuori della gamma standard.

Tra gli elementi distintivi opzionali di questa 488 Pista si annoverano il carbonio Blu Lucido e le cuciture e i colori fuori gamma, tutti aspetti che contribuiscono a rendere questa supercar unica nel suo genere.

Con circa 150.000 dollari (137.769,02 euro) in elementi di design Tailor Made, questo bolide rappresenta non solo un’auto di prestigio, ma anche un esempio brillante della capacità di Ferrari di superare i confini tradizionali nel mondo delle auto personalizzate.

Dal punto di vista tecnico, la 488 Pista è equipaggiata con un motore V8 biturbo di 90° da 3.9 litri con carter secco, capace di erogare una potenza massima di 720 CV a 8000 g/min e una coppia massima di 770 Nm a 3000 g/min in settima marcia.

Questa potenza, combinata con un peso a secco di soli 1,78 kg/CV e una distribuzione del peso di 41,5% sull’anteriore e di 58,5% sul posteriore, permette prestazioni mozzafiato, come l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e una velocità massima superiore ai 340 km/h.

In termini di aerodinamica e design esterno, questa Ferrari 488 Pista sfoggia componenti in fibra di carbonio, come lo splitter laterale, il diffusore posteriore e le prese d’aria anteriori, tutte finiture che non solo migliorano l’estetica, ma ottimizzano anche le prestazioni aerodinamiche. L’interno, altrettanto impressionante, presenta sedili da corsa in fibra di carbonio, dettagli interni colorati in Blu Sterling e una plancia personalizzabile.

Questo esemplare specifico, offerto da Boardwalk Ferrari – una delle principali concessionarie Ferrari in Nord America, dimostra l’impegno del brand di Maranello nell’offrire veicoli che non sono solo esempi di superiorità tecnica, ma anche espressioni personali dei loro proprietari.

Con un rapporto Carfax pulito, un unico proprietario e un basso chilometraggio, questa supercar rappresenta un’eccellente opportunità per gli appassionati di vetture ad alte prestazioni e gli estimatori dello storico marchio modenese.