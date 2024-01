Secondo anno consecutivo di crescita per Alfa Romeo in Francia

Alfa Romeo chiude il 2023 con risultati estremamente positivi, con vendite in crescita del +26 per cento, rispetto al +15 per cento del mercato, e ha raggiunto le 3.917 immatricolazioni, permettendole di rimanere nella top 10 dei marchi premium. In linea con la strategia Alfa Romeo per il 2023, questa crescita si basa in gran parte sull’elettrificazione del marchio.

Questi risultati positivi sono infatti supportati dalle vendite del primo veicolo elettrificato della gamma, Alfa Romeo Tonale, di cui il 43% delle vendite è realizzato nella versione Q4 Plug-in Hybrid. La Francia rientra quindi a pieno titolo nella roadmap di CO2 del marchio del Biscione, secondo il piano “Da 0 a 0” (da 0 veicoli elettrificati nel 2021 a 0 emissioni di CO2 nel 2027, con un’autonomia BEV al 100%). presentato nel 2022 in occasione del lancio del SUV Nuovo Tonale.

Lo spostamento verso l’alto avvantaggia tutti i modelli della gamma Alfa Romeo e conferma l’attrattività delle versioni superiori (Veloce + serie speciale Edizione Speciale su Tonale, Competizione su Giulia/Stelvio), che rappresentano rispettivamente il 79% del mix di vendita su Tonale, il 68% su Giulia e il 58% su Stelvio.

Il 2023 ha visto Alfa Romeo chiudere la prima metà dell’anno celebrando i 100 anni del Quadrifoglio e invitando la “tribù” internazionale degli Alfisti alla Le Mans Classic per essere protagonisti della seconda edizione degli “Tribe Days”. L’occasione per rievocare lo stretto legame tra Alfa Romeo e la sua fanbase, costruito sui valori fondanti che hanno caratterizzato il marchio nel corso della sua storia: Sporting Noblesse e Made in Italy.

Il 2023 ha visto anche Alfa Romeo reinvestire nel campo delle “fuoriserie”, con la 33 Stradale, vero manifesto del know-how del marchio italiano in termini di stile ed esperienza di guida. Finalmente, a metà dicembre, il marchio ha alzato il velo sul nome della prossima protagonista della sua gamma, l’Alfa Romeo Milano, che sarà svelata ufficialmente il prossimo aprile. La casa automobilistica del Biscione potrà quindi contare su un ampliamento della propria offerta entro la fine dell’anno con l’arrivo di questo primo SUV compatto 100% elettrico. Il SUV Milano includerà una proposta sportiva disponibile fin dal lancio e costituirà un punto di ingresso nel mondo Alfa Romeo per tutti coloro, alfisti e non, che aspettavano il ritorno del marchio nel segmento B.