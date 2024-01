Alfa Romeo Tributo Italiano: oggi a Biella si è svolta la presentazione ufficiale

Oggi è stata presentata ufficialmente presso Casa Zegna nel biellese, simbolo dell’eccellenza dell’artigianato italiano, Alfa Romeo Tributo Italiano. Questa è la prima serie speciale globale a coprire l’intera gamma, inclusi i modelli Giulia, Stelvio e Tonale. La serie è un omaggio alle radici del marchio e incarna l’eccellenza del “saper fare” italiano e lo spirito sportivo distintivo di Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tributo Italiano: presentata oggi la nuova serie speciale globale che rende omaggio alle origini del marchio

Alfa Romeo ha selezionato questo territorio laborioso e dotato di un know-how unico poiché incarna la condivisione di valori fondamentali, tra cui la bellezza senza tempo, la ricerca della massima qualità e l’applicazione dell’innovazione tecnologica nei processi produttivi. La scelta di Biella è significativa, considerando che dal 2019 la città è parte del prestigioso circuito delle Città Creative UNESCO, nella categoria dedicata alle eccellenze mondiali nell’artigianato e nell’arte popolare. L’intera provincia ospita imprese di successo che, con lungimiranza e determinazione, hanno intrapreso un percorso di evoluzione nella produzione per rispondere alle nuove esigenze di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

Una delle risorse più preziose delle imprese piemontesi è rappresentata dagli archivi e dai musei aziendali che conservano la memoria di oltre un secolo di storie e lavorazioni, specialmente nel settore dei tessuti pregiati. Con orgoglio e passione, gli stessi archivi custodiscono i cimeli di Alfa Romeo presso il Museo Storico di Arese, continuando a ispirare i nuovi modelli del Biscione durante la transizione verso la mobilità elettrica. La parola “Heritage” assume qui il significato di un patrimonio, inteso come un insieme di beni preziosi, e come l’eredità di valori e tradizioni da tramandare alle generazioni future, come evidenziato da Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Alfa Romeo, nel corso dell’evento dedicato alla Tributo Italiano.

L’importanza della formazione professionale per le nuove generazioni aspiranti a lavorare nell’industria della moda è stata sottolineata da Silvia Moglia, direttrice dell’Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento Moda (TAM) di Biella. Moglia ha evidenziato come una preparazione tecnica di alto livello, sia a scuola che in azienda, rappresenti un requisito fondamentale per formare gli addetti del futuro. Questi giovani devono essere aperti ai cambiamenti internazionali ma anche custodi delle tradizioni uniche nel mondo.

Guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici, Alfa Romeo e le aziende del biellese hanno dimostrato di sapersi evolvere per affrontare le sfide globali. La nuova serie speciale globale, Tributo Italiano, rappresenta un brillante esempio della creatività geniale e innovativa del Made in Italy.

La serie speciale globale ” Alfa Romeo Tributo Italiano” rappresenta un omaggio alle origini del marchio Alfa Romeo ed è disponibile nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale. Questa esclusiva edizione si distingue per la sua espressione superlativa del know-how italiano e dell’anima sportiva di Alfa Romeo. Tra le principali caratteristiche di “Tributo Italiano”, presenti nei tre modelli attraverso un linguaggio stilistico comune, spiccano la livrea bicolore con tetto nero, il body-kit in tinta carrozzeria, la nuova bandierina tricolore sulla calotta degli specchi e raffinate personalizzazioni interne. Questi dettagli evidenziano la cura meticolosa dei particolari e la costante ricerca della massima qualità. Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano occupano posizioni di rilievo nelle rispettive gamme e sono disponibili esclusivamente nei colori della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa) con tetto nero, quest’ultimo opzionalmente apribile su Tonale.

La serie speciale ” Alfa Romeo Tributo Italiano” si caratterizza per un look esterno unico e audace. Elementi distintivi includono la griglia frontale con inserto a forma di “V”, di colore nero per Giulia e Stelvio e in Dark Miron per Tonale. Per Stelvio, sono presenti cerchi in lega da 21″, mentre Giulia dispone di nuovi cerchi da 19″ e Tonale di cerchi da 20″, tutti nelle versioni top di gamma e abbinati a pinze freno Brembo rosse. La gamma completa presenta un trattamento del body kit inferiore in tinta con la carrozzeria, inclusi inserti laterali, paraurti anteriore e posteriore, archi ruota e minigonne, conferendo un tocco di eleganza alla sportività distintiva del marchio. Questo effetto è ulteriormente enfatizzato su Tonale con skid plate e inserti laterali e anteriori in Dark Miron opaco, fari Full-LED Matrix adattivi e doppi terminali di scarico cromati sulla versione Plug-In Hybrid Q4.