Una Ferrari 512 BB LM in pista al Mugello: video on board di sublime fascino sonoro

Le auto del passato hanno un fascino particolare, forse perché dotate di un’anima che si fatica a trovare sulla maggior parte dei modelli contemporanei. Non parliamo poi di quelle elettriche, talvolta veloci come missili a quattro ruote, ma spesso totalmente asettiche. Ecco perché tuffarsi nelle emozioni di una vettura come la Ferrari 512 BB LM del 1982 risulta terapeutico. Le emozioni regalate da un mezzo del genere sono spaziali.

Qui la “rossa” in esame si esprime sul circuito del Mugello, dove respira le atmosfere di casa. Le riprese, offerte alla visione del pubblico sul canale YouTube di Italiansupercarvideo, sono state eseguite durante la tappa dell’Historic Racing Series by Peter Auto, una sorta di campionato europeo della specialità. Il video offre l’azione da diverse prospettive d’osservazione, ma a dominare la scena ci pensano i coinvolgenti camera car, in grado di spingere a mille le pulsazioni cardiache degli appassionati. Superfluo dire che le musicalità meccaniche sono inebrianti. Qualcosa di così speciale da far venire la pelle d’oca.

Screen shot da video Italiansupercarvideo

Al volante della Ferrari 512 BB LM immortalata nei fotogrammi c’è il driver belga Olivier Breittmayer, che governa con adeguata sapienza le danze dei veicolo, fra i cordoli del circuito della Scarperia. I fotogrammi sono di ottima risoluzione e consentono di vivere al meglio lo splendore della GT emiliana, sia nella dimensione estetica che in quella sonora. Il tizio al volante è alla sua prima gara con questa “rossa”, dopo un recente cambio di proprietà a vantaggio del suo team Breitt Racing, che si è assicurato questo meraviglioso gioiello da corsa del “cavallino rampante”.

In totale, la Ferrari 512 BB LM prese forma in 25 esemplari. Quello protagonista dellle riprese al Mugello è l’ultimo della serie. La sua prima consegna avvenne al mitico Jacques Swaters, fondatore del Garage Francorchamps. Poi alcuni passaggi di proprietà. Sotto il cofano posteriore esprime la sua verve vulcanica un prezioso motore V12 da 4.9 litri, con angolo di 180 gradi fra le bancate, che esprime in questa veste una potenza massima nell’ordine dei 470 cavalli.

Il modello fu derivato dalla splendida Ferrari 512 BB, una delle “rosse” più belle e suggestive dell’era moderna. La Brigitte Bardot delle granturismo fu sviluppata in chiave racing da alcuni rivenditori ufficiali del marchio, dotati di team racing. Il tutto facendo tesoro delle indicazioni giunte dalla casa madre. Oltre ai rimaneggiamenti meccanici, furono eseguite delle operazioni di efficientamento aerodinamico. Ed è proprio la veste stilistica nata dagli accurati studio nella galleria del vento di Pininfarina ad aver determinato un look sostanzialmente diverso dall’auto di partenza. Incredibili le note con cui si libera l’energia del suo cuore: sono strepitose. Non ci credete? Allora guardate il video.

Questa la scheda tecnica Ferrari 512 BB LM

Motore

Motore: posteriore, longitudinale, 12V 180°

posteriore, longitudinale, 12V 180° Alesaggio e corsa: 82 x 78mm

82 x 78mm Cilindrata unitaria: 411,92cm3

411,92cm3 Cilindrata totale: 4943,04cm3

4943,04cm3 Rapporto di compressione: 10,3 : 1

10,3 : 1 Potenza massima: 346 kW (470 CV) a 7250 giri/min

346 kW (470 CV) a 7250 giri/min Potenza specifica: 95CV/l

95CV/l Coppia massima: –

– Distribuzione: bialbero, 2 valvole per cilindro

bialbero, 2 valvole per cilindro Alimentazione: iniezione indiretta Lucas

iniezione indiretta Lucas Accensione: mono, elettronica

mono, elettronica Lubrificazione: carter secco

carter secco Frizione: bidisco

Autotelaio

Telaio: tubolare in acciaio

tubolare in acciaio Sospensioni anteriori: indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice Sospensioni posteriori: indipendenti, quadrilateri trasversali, doppie molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

indipendenti, quadrilateri trasversali, doppie molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice Freni: a disco

a disco Cambio: 5 rapporti + RM

5 rapporti + RM Sterzo: pignone e cremagliera

pignone e cremagliera Serbatoio carburante: capacità 120 l

capacità 120 l Pneumatici anteriori: 23/59 x 15

23/59 x 15 Pneumatici posteriori: 34/61 x 15

Carrozzeria

Tipo di carrozzeria: berlinetta, 2 posti

berlinetta, 2 posti Lunghezza: 4895 mm

4895 mm Larghezza: 1830 mm

1830 mm Altezza: 1120 mm

1120 mm Passo: 2500 mm

2500 mm Carreggiata anteriore: 1563 mm

1563 mm Carreggiata posteriore: 1713 mm

1713 mm Peso: 1050 kg con acqua e olio

Prestazioni

Velocità massima: 320 km/h

320 km/h Accelerazione da 0 a 100 km/h: –

Scheda tecnica | Via Ferrari