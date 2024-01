Dodge Charger 2025: primo assaggio della nuova muscle car

Con l’arrivo del nuovo anno, si è conclusa un’era per le iconiche Charger e Challenger come le conosciamo. Tuttavia, il costruttore americano non ci lascia in sospeso a lungo, stuzzicando la nostra curiosità con alcune interessanti foto pubblicate su Instagram di quella che sembra essere una versione quasi definitiva della Dodge Charger 2025 mentre effettua alcuni test su strada.

Il prototipo somiglia molto al concept Dodge Charger Daytona SRT Banshee presentato lo scorso anno, ma si distingue per degli specchietti retrovisori esterni più grandi e per una porta di ricarica o per il tappo del serbatoio. Inoltre, possiamo vedere dei fari più squadrati.

Dodge Charger 2025: la nuova muscle car si mostra in anteprima ufficiale

Una foto del posteriore della nuova Charger mostra uno spoiler sul cofano del bagagliaio. È presente sopra quello che sembrano essere dei fanali quadrati. Dodge ha ufficialmente definito questo un “modello di pre-produzione” e inoltre ha confermato la sua disponibilità per la fine dell’anno.

Anche se la muscle car sarà completamente rinnovata, potrebbe non essere offerta esclusivamente con un motore elettrico. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che, oltre alla variante completamente elettrica, alcune versioni potrebbero essere equipaggiate con il motore Hurricane a sei cilindri in linea. Non è ancora chiaro se il propulsore sarà 100% endotermico oppure farà parte di un sistema ibrido.

Ad ogni modo, la nuova Dodge Charger EV sarà offerta in diverse varianti. Quella base avrà un singolo motore elettrico posteriore da 408 CV. È prevista anche una variante dual motore da 680 CV con trazione integrale. Il modello di punta dovrebbe vantare 897 CV.

La Dodge Charger 2025 sembra pronta a ridefinire il concetto di muscle car, mescolando design iconico e innovazione tecnologica, mantenendo viva la tradizione di potenza e prestazioni che caratterizza il marchio di Stellantis. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su questo nuovo sviluppo nel settore delle auto ad alte prestazioni.