Liberty Walk LB40 AZ-1: una kei car trasformata in Ferrari F40

Liberty Walk, famoso preparatore giapponese, ha svelato nelle scorse ore un progetto che mescola l’audacia con la nostalgia automobilistica: la Liberty Walk LB40 AZ-1, una rivisitazione della classica Ferrari F40, ma basata su una vettura molto diversa: l’Autozam AZ-1. Questa iniziativa evidenzia l’abilità unica del tuner nel trasformare un’auto già affascinante in qualcosa di straordinariamente originale.

L’Autozam AZ-1, con la sua base di kei car, il design adorabile con i suoi fari a “occhi di insetto”, il motore centrale e le portiere ad ala di gabbiano, è di per sé una vettura che suscita sorrisi.

Liberty Walk LB40 AZ-1: ecco l’ultimo progetto di tuning del preparatore giapponese

Liberty Walk ha intrapreso il coraggioso progetto di utilizzare questo, gioiello come. Di partenza per una trasformazione in stile Ferrari F40. Il risultato? Una versione dell’iconica supercar di Ferrari che potrebbe essere classificata come la più carina mai realizzata.

Dal. Di vista tecnico, la LB40 AZ-1 mantiene molte delle specifiche originali dell’Autozam AZ-1. Sotto il cofano troviamo un motore turbo a tre cilindri da 657cc di origine Suzuki, accoppiato a un cambio manuale a cinque marce. Questo propulsore eroga 64 CV di potenza, scaricate sulle ruote posteriori. Nonostante le modifiche estetiche, il cuore e l’anima della vettura rimangono fedeli all’originale modello.

Il costo per questa trasformazione non è trascurabile. Il body kit completo proposto da Liberty Walk costa 22.660 dollari (20.704,22 euro), a cui va aggiunto il prezzo per un’AZ-1. Dunque, il costo totale per possedere questo veicolo particolarmente unico si aggira intorno ai 50.000 dollari (45.684,51 euro). Sebbene possa sembrare eccessivo per una kei car, il fascino unico e l’originalità del progetto potrebbero giustificarne il costo per gli appassionati.

Ad ogni modo, la Liberty Walk LB40 AZ-1 è un esempio lampante dell’abilità del tuner giapponese nel creare progetti che fondono l’innovazione con il rispetto delle radici automobilistiche. Rappresenta un omaggio alla storica Ferrari F40, reinventata su una piattaforma inaspettata, mantenendo un equilibrio tra prestazioni originali ed estetica mozzafiato.