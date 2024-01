Maserati Ghibli 4.7 Spider del 1970 all’asta in Arizona: quotazioni di alto livello

Per i collezionisti, le più prestigiose aste internazionali sono sempre un motivo di richiamo, anche perché propongono spesso auto di grande pregio, come la Maserati Ghibli 4.7 Spider del 1970, carrozzata da Ghia, ora offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti da Bonhams Cars. La sessione di vendita all’incanto andrà in scena a Scottsdale, in Arizona, il 25 gennaio prossimo.

Il prestigio del lotto e le sue qualità trovano riscontro nelle quotazioni della vigilia, degne del rango. Secondo gli esperti questo esemplare potrebbe spuntare fino a 700 mila dollari ma, come diciamo sempre in occasione delle aste, le cifre talvolta possono spingersi oltre le previsioni. Molto dipende dall’intensità della contesa fra quanti decidono di fare dei rilanci per assicurarsi il “giocattolo” dei desideri.

L’auto in catalogo è quella con telaio numero AM115/S/1185. Sotto il cofano anteriore esprime la sua verve, con una danza di pistoni, bielle, valvole e manovellismi un motore V8 aspirato da 4.719 centimetri cubi di cilindrata. Questo cuore della scuola italica, alimentato da 4 carburatori Weber 42 DCNF/9, sviluppa una potenza massima di 310 cavalli a 5.500 giri al minuto.

Foto Bonhams Cars

Il driver gestisce la dotazione energetica col supporto di un cambio manuale a 5 marce, che diventa anche una specie di bacchetta da maestro, per sancire, insieme al pedale del gas, la alchimie sonore dell’orchestra meccanica. Notevole il quadro prestazionale, reso più chiaro da alcune cifre: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.5 secondi, velocità massima di quasi 270 km/h. I freni a disco ventilati sulle quattro ruote cercano di contrastare al meglio la furia dinamica del modello.

La Maserati Ghibli 4.7 Spider proposta da Bonhams è una delle 82 prodotte. Altre 43 presero forma con altre cilindrate, contro i 1149 esemplari della versione coupé. In questo modello la casa del “tridente” ha infuso al meglio la sua sapienza. Le note del suo DNA sono tutte presenti, perché è un’auto sportiva, elegante e godibile, anche en plein air. L’esemplare offerto all’asta sembra in ottime condizioni. La carrozzeria in blu metallizzato chiaro veste bene i suoi lineamenti, magistralmente creati da Giorgetto Giugiaro per Ghia, e si coniuga con grande armonia agli interni in pelle Connolly nera.

Questa vettura fu proposta con due livelli di cilindrata. Fra quelle da 4.7 litri, solo 56 ebbero il cambio manuale a 5 rapporti. Inizialmente l’auto in vendita aveva una verniciatura in Argento Auteuil. Con questa veste finì negli Stati Uniti d’America, nel garage del primo acquirente. Poi si sono succeduti alcuni cambi di proprietà e di colore. La tinta attuale è stata ottenuta in tempi recenti. Tanti gli accessori di pregio che accompagnano il lotto. Siete pronti a fare la vostra offerta?

Foto Bonhams Cars

Fonte | Bonhams Cars