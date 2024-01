Maserati: nel 2023 in forte calo la produzione

Il 2023 è stato un anno di sfide per Maserati, come sottolineato dai dati forniti da Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale Fim Cisl. Durante quest’anno, si è verificato un significativo calo nella produzione rispetto al 2022, con una diminuzione del 49%. Ciò ha avuto un impatto significativo sul polo produttivo di Torino, dove sono state assemblate solo 8.680 unità, distribuite tra cinque modelli: Gran Turismo, Gran Cabio, Levante, Ghibli e Quattroporte. Il livello raggiunto l’anno scorso è risultato notevolmente critico, con Uliano che sottolinea come sia inferiore alle 55.000 unità del 2017 prodotte esclusivamente nello stabilimento di Torino.

Cala la produzione di Maserati nel 2023 in Italia

Osservando il 2024, si attende il lancio delle versioni elettriche Folgore, GT e GC. Tuttavia, Uliano manifesta preoccupazione riguardo al fatto che, nonostante queste nuove versioni possano registrare prestazioni di vendita migliorate, potrebbero non compensare completamente la cessazione della produzione di Ghibli e Quattroporte e non satureranno appieno la capacità produttiva insieme al SUV Levante.

Per quanto riguarda la Quattroporte completamente elettrica, la sua produzione è prevista per il 2025. Secondo il sindacalista, è cruciale accelerare l’introduzione di questa nuova berlina. In linea con il piano Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a triplicare la presenza nel segmento premium e di lusso, Uliano sottolinea l’importanza di raggiungere questo obiettivo presso lo stabilimento di Mirafiori. Suggerisce l’assegnazione di un ulteriore modello completamente elettrico di ampia diffusione per garantire la continuità produttiva dello stabilimento.

Maserati, con attività anche a Modena, ha mantenuto stabili i volumi di produzione, realizzando 1.244 unità della MC20 nel 2023, inclusa la versione GT2, con prospettive di produzione simili per il 2024. Nel frattempo, lo stabilimento di Cassino ha registrato un incremento del 27% nella produzione annua della Maserati Grecale, totalizzando un aumento di 3.640 vetture. Tuttavia, in riferimento allo stabilimento di Cassino, che produce anche Alfa Romeo Stelvio e Giulia, sono emerse sfide con una diminuzione della produzione e del personale.