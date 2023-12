Nuova Lancia Ypsilon: il prototipo ripescato dal fiume conferma le novità di design

Nuova Lancia Ypsilon sarà svelata a febbraio a Milano nella versione in edizione limitata che nascerà in collaborazione con Cassina. Ieri Lancia ha pubblicato la seconda immagine teaser che mostra il frontale ma ovviamente la notizia del giorno è stata quella delle foto del prototipo “ripescato” da un fiume in Francia dopo il presunto furto del veicolo. Queste immagini hanno mostrato la vettura per la prima volta senza veli. Dunque non ci sono più dubbi su quello che sarà il design di questa attesa auto con la quale il marchio Lancia farà il suo ritorno in Europa in mercati chiave quali Spagna, Francia e Germania dopo diversi anni.

Le immagini della nuova Lancia Ypsilon ripescata dall’acqua confermano le novità di design anticipate da foto spia e render

Le immagini della nuova Lancia Ypsilon confermano che la vettura avrà un frontale ispirato alla concept Lancia Pu+Ra HPE. La fiancata ricorda quella di altri modelli presenti nella gamma di Stellantis che fanno parte del segmento B del mercato. Per quanto riguarda il posteriore spiccano i gruppi ottici tondi in stile Alfa Romeo MiTo che già erano stati individuati in altre foto spia tanto da dare orgine ad una serie di recenti render che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi. Qui vi mostriamo nuove immagini che ieri non avevamo pubblicato che mostrano ulteriori dettagli di questo atteso modello destinato a far parlare molto di se nei prossimi anni.

Nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta in Spagna vicino a Saragozza. La vettura nascerà su piattaforma CMP che condividerà con Opel Corsa e Peugeot 208. Con queste auto avrà in comune molte cose tra cui la gamma di motori. La vettura punterà sull’eleganza italiana e su materiali premium. Nell’abitacolo la tecnologia farà passi da gigante rispetto al modello attuale ma sarà comunque facile da usare. Lo stile di questa auto è importante in quanto determinerà anche quello delle future auto di Lancia a cominciare dall’ammiraglia Gamma che vedremo nel 2026 e continuando poi con la nuova Lancia Delta nel 2028.