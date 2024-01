ZF rende il parcheggio automatico più comodo, conveniente e accessibile

ZF ha introdotto la sua innovativa Parking ECU al Consumer Electronics Show 2024 di Las Vegas. Si tratta di una nuova centralina elettronica, sviluppata per rendere le funzioni di parcheggio automatico più accessibili e scalabili. Rappresenta un significativo passo in avanti nel campo dei sistemi di assistenza alla guida.

Martin Fischer, membro del Consiglio di Amministrazione del gruppo tedesco responsabile per la divisione ZF Advanced Driver Assist Systems and Electronics, ha enfatizzato l’importanza delle funzioni automatiche di parcheggio, soprattutto nelle aree metropolitane dove trovare parcheggio è una sfida costante. Tradizionalmente, queste funzioni erano prerogativa dei veicoli di fascia premium, ma la nuova ECU di ZF mira a rendere queste tecnologie accessibili a un pubblico più ampio.

ZF: al CES 2024 svela una nuova centralina elettronica per il parcheggio automatico

La Parking ECU si distingue per la sua capacità di gestire in modo efficace e sicuro il parcheggio, utilizzando un SoC capace di una potenza computazionale fino a 16 TOPS. Ciò permette l’utilizzo di una fusione di dati provenienti da sensori ultrasonici e telecamere surround a 360°, basate su una tecnologia di visione di Calmcar (un partner cinese dell’ecosistema ZF).

La nuova ECU offre anche un’ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui Ethernet, CAN, LVDS e DSI, il tutto in un alloggiamento compatto. Tra le caratteristiche salienti della Parking ECU abbiamo la capacità di assistere il conducente sia nel parcheggio parallelo che in quello standard.

Funzioni come l’assistenza automatica al parcheggio e l’assistenza al parcheggio da remoto sono progettate per ridurre al minimo l’intervento del conducente. Inoltre, la nuova ECU offre funzioni premium come il parcheggio automatico memorizzato e il pagamento automatico del parcheggio, particolarmente utili in ambienti urbani e garage.

Le telecamere surround e i sensori ultrasonici della ECU lavorano in sinergia utilizzando tecnologie come la visione simultanea di localizzazione e la mappatura simultanea (VSLAM) per creare mappe dettagliate degli ambienti di parcheggio. Questa capacità di mappare in tempo reale potenzia non solo la funzionalità del parcheggio, ma apre anche la strada a future applicazioni di guida autonoma.

La flessibilità e la scalabilità dell’architettura della Parking ECU di ZF consentono l’espansione futura di funzioni di guida di Livello 4. Infine, l’introduzione della Parking ECU sul mercato cinese con Zeekr dal settembre 2023 e il lancio previsto in Europa e in altre regioni nel corso del 2024 dimostrano l’impegno del gruppo tecnologico tedesco nel rendere il parcheggio automatico più accessibile e conveniente.