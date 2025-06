Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le edizioni speciali in arrivo saranno delle vere supercar

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi una delle notizie più interessanti che è stata data alla stampa internazionale dal numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili in occasione della presentazione della partnership tra la casa automobilistica del biscione e Luna Rossa riguarda Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Come vi abbiamo scritto queste auto con le versioni top di gamma Quadrifoglio saranno protagoniste agli inizi del prossimo anno del lancio di edizioni speciali limitate definite da Cristiano Fiorio come “molto potenti”.

Le future edizioni speciali di Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno qualcosa di incredibile

A quanto pare queste versioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio non saranno delle auto qualsiasi ma qualcosa di davvero speciale. Si vocifera che si tratterà di vere e proprie supercar stradali con potenze elevatissime e prestazioni davvero super. Le nuove edizioni limitate nasceranno sulla base della potente Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, dotata del motore V6 biturbo da 520 CV. Cristiano Fiorio, responsabile della comunicazione marketing globale e dei progetti strategici del marchio, ha dichiarato ai media asiatici e australiani che la collaborazione è appena partita e proseguirà concretamente nei prossimi sei-otto mesi.

“Abbiamo già iniziato a lavorare – ha spiegato – e puntiamo a lanciare qualcosa di esclusivo e ad alte prestazioni nel primo trimestre del 2026. Si tratterà di un progetto molto limitato e potente. Successivamente, vogliamo proseguire con il vertice della gamma tra metà e fine 2026, in vista dell’America’s Cup del 2027″. Alfa Romeo lascia intendere che ci si possa aspettare versioni ancora più estreme della Quadrifoglio, magari con ulteriori potenziamenti al motore, oppure con una configurazione tecnica invariata ma arricchita da elementi estetici esclusivi e una tiratura limitata.

Fiorio ha anche aggiunto: Stiamo collaborando con il team di Luna Rossa e con Lorenzo Sirena per trasferire il nostro know-how tecnico, la progettazione avanzata e l’uso di materiali leggeri e veloci in una serie di auto in edizione limitata. Il progetto prende forma partendo dalla base della Quadrifoglio, il nostro emblema delle alte prestazioni, con l’obiettivo di combinare potenza e controllo. Vogliamo integrare materiali innovativi, ispirati al mondo della vela, e valorizzare al massimo l’eleganza e l’identità dei due marchi. L’anima sarà quella della Quadrifoglio, ma arricchita da ricerca tecnologica e design esclusivo”. A quanto pare edizioni speciali sono attese anche per quanto concerne Alfa Romeo Junior e Tonale. Questo almeno si è intuito da quanto dichiarato da Santo Ficili.