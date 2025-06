Leapmotor apre il suo 1.500° showroom in tutto il mondo e accelera l’espansione internazionale

Leapmotor, una startup cinese leader nelle soluzioni per veicoli elettrici (NEV) sostenibili e convenienti, ha recentemente raggiunto un altro importante traguardo nel suo rapido percorso di crescita quando il marchio ha lanciato ufficialmente i modelli C10 e T03 a Hong Kong, un audace passo avanti nella sua strategia di espansione globale.

Leapmotor ha lanciato ufficialmente i modelli C10 e T03 a Hong Kong e inaugurato il suo showroom numero 1.500

L’evento ha coinciso con l’inaugurazione del 1.500° showroom Leapmotor nel mondo (Cina inclusa) , situato strategicamente a Hong Kong. Si tratta di un momento simbolico che conferma la rapida crescita del marchio Leapmotor e il suo impegno nella costruzione di una solida rete internazionale di vendita e assistenza post-vendita.

Il marchio Leapmotor ha dimostrato le sue avanzate capacità nella ricerca e sviluppo di tecnologie chiave, nella creazione di canali di vendita globali e di modelli di business innovativi. Queste solide risorse rendono il marchio uno dei protagonisti più autorevoli nel panorama globale dei nuovi veicoli elettrici (NEV).

A inizio giugno 2025, il marchio Leapmotor era già presente in oltre 30 mercati internazionali in Europa, Medio Oriente e Africa, e nella regione Asia-Pacifico. Con oltre 600 punti vendita e assistenza in tutto il mondo, Leapmotor sta definendo nuovi standard per il ritmo e la portata dell’espansione all’estero tra i nuovi marchi di veicoli elettrici.

Nell’Europa centrale, il marchio Leapmotor ha stretto partnership chiave con rinomati gruppi automobilistici per accelerare la propria crescita e l’ingresso nei mercati locali. Le collaborazioni con distributori regionali e reti di concessionari in Irlanda (con Gowan Auto ), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Croazia (con Emil Frey Group ) e Bulgaria (con SFA Automotive LTD ) hanno permesso il rapido sviluppo di una solida rete di showroom e punti di assistenza, su misura per le esigenze del mercato locale, garantendo un servizio clienti fluido ed efficiente.

La strategia regionale e l’apertura del 1.500° punto vendita globale di Leapmotor sono la prova dell’impegno a lungo termine del marchio nello sviluppo nei mercati internazionali, sfruttando il know-how locale e creando una piattaforma per un dialogo ancora più profondo con i clienti di tutto il mondo, fornendo al contempo soluzioni moderne nel campo della mobilità elettrica.