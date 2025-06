Villa dei misteri, nella strana collezione di auto abbandonate c’è anche un’Alfa 75

Un episodio pubblicato sul canale YouTube Exploring With Josh, ha dato modo di stupire per l’ennesima volta. Il celebre “esploratore urbano”, tra gli ultimi video caricati sul canale, si avventura in una proprietà americana ormai in stato di abbandono. Al centro dell’attenzione? Una collezione decisamente bizzarra di veicoli, sparsi all’interno e all’esterno dell’area. Il video, che oscilla tra l’esplorazione e il racconto, si sofferma anche sulla figura enigmatica dell’ultimo residente ufficiale della casa.

Le informazioni su questa strana collezione, però, sono piuttosto nebulose e c’è da rimanere abbastanza scetticici tra le varie (possibili) esagerazioni dello YouTuber. La parte davvero intrigante, però, è l’esplorazione visiva tra le varie auto scoperte dentro la proprietà in totale abbandono. Qui che la situazione si fa davvero curiosa.

Anche se alcuni abitanti locali potrebbero aver utilizzato l’area come una sorta di sfasciacarrozze informale, è difficile credere che una tale concentrazione di veicoli europei rari sia frutto del caso. Fra le gemme trovate ci sono almeno due Alfa Romeo, di cui una 75 “Milano” (come era chiamata negli States), una vera chicca, per molti appassionati l’ultima vera Alfa “autentica”, e una 164.

C’era anche una Nissan Stanza ormai introvabile, una raffinata Lotus Esprit custodita in garage e persino una due ruote molto interessante, la Honda CB750, in condizioni dignitose. Ma non finisce qui. Se fosse solo una collezione dismessa da un appassionato, tutto tornerebbe. Eppure, accanto a modelli coerenti con lo scenario, e quindi una Volvo V50 o una Buick Regal TourX, compaiono veicoli ben più recenti. Una Porsche Boxster 981 con pneumatici usurati è parcheggiata sotto un telo, mentre poco lontano si intravede una Mazda Miata ND, apparentemente nuova di zecca.

Josh evidenzia che la proprietà sembra disabitata da (soli) otto anni. Considerando che la Mazda ND ha debuttato come modello nel 2016, la sua presenza rientrerebbe nella finestra temporale. Anche la Regal e la 981 potrebbero tecnicamente farne parte. Secondo il creator, l’ex proprietario era un individuo economicamente indipendente, il che spiegherebbe l’acquisto di tutti questi mezzi. Intanto, se il futuro “pacchetto di vendita” include anche le auto, c’è solo da sperare in un nuovo, fortunato acquirente.