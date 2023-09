ZF presenta una nuova cintura di sicurezza connessa davvero innovativa

Il tensionatore elettromeccanico ACR8 è il pilastro su cui si basa il nuovo sistema di cintura di sicurezza connessa sviluppato da ZF. Grazie a un motore elettrico sofisticato, ACR8 non solo riavvolge la cintura con precisione, ma può anche modulare la forza applicata su di essa in modo mirato.

Un’innovazione significativa sta nel concetto di riposizionamento. Il sistema attiva automaticamente la cintura connessa per correggere la postura dell’occupante qualora i sensori di bordo rilevino un pericolo imminente, come una frenata d’emergenza o una possibile collisione. Il sistema della cintura è in grado di farlo in modo ottimale grazie all’integrazione con i sensori del veicolo e l’assistente automatico alla frenata d’emergenza.

ZF: l’azienda tedesca ha presentato un nuovo sistema di cintura di sicurezza connessa

La cintura connessa e l’airbag funzionano in sinergia per garantire la massima protezione. La cintura trattiene inizialmente la parte superiore del corpo dell’occupante, lasciandola poi andare verso l’airbag nei millisecondi successivi a un impatto. Se la postura non è ottimale durante questa sequenza, il rischio di lesioni può salire. Ecco dove il riposizionamento attivo fa la differenza.

Ma ACR8 non si limita a questi vantaggi. Questo sistema può anche fornire feedback aptico al conducente, per esempio segnalando stanchezza o richiedendo un passaggio dal controllo automatico al controllo manuale. È una caratteristica che estende la sua applicabilità anche ai veicoli a guida automatizzata.

Ulteriori vantaggi per i costruttori di auto

Le case automobilistiche guadagnano anch’esse da questa innovazione. Il tensionatore ACR8 elimina la necessità di un’autocertificazione NCAP separata. Inoltre, è progettato per avere una profondità di installazione di soli 60 mm contro gli 82 mm standard. Questo significa una maggiore flessibilità nel design dei sedili.

Insomma, con la sua cintura di sicurezza connessa e il tensionatore elettromeccanico ACR8, ZF è riuscita a sviluppare un sistema di sicurezza che non solo migliora la protezione dell’occupante, ma apre anche nuove strade per l’integrazione delle tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida.