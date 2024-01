Mansory F8XX Spider: nuovo look aggiornato per la Ferrari F8 Spider

Nel mondo delle supercar ad alte prestazioni, la Ferrari F8 Spider ha già stabilito un punto di riferimento. Tuttavia, Mansory ha portato questa già straordinaria vettura a un nuovo livello con la creazione della Mansory F8XX Spider. Questo modello non è solo una supercar, ma un’opera d’arte su quattro ruote, che sfida i confini del design e delle prestazioni.

La F8XX Spider sfoggia una carrozzeria imponente e audace. Nell’ultima versione presentata tramite delle immagini pubblicate su Facebook, il tuner tedesco ha integrato varie componenti in fibra di carbonio forgiata, garantendo non solo un’estetica aggressiva ma anche una significativa riduzione del peso.

Mansory F8XX Spider: ecco l’ultima iterazione della Ferrari F8 Spider

Particolare attenzione è stata rivolta alla parte anteriore, con l’aggiunta di un nuovo paraurti più massiccio, dei contorni delle prese d’aria e delle lame laterali che enfatizzano l’aggressività del design. Altre modifiche includono uno spoiler posteriore insolito e un diffusore che accentuano ulteriormente il carattere sportivo della vettura.

All’interno, il cockpit è un trionfo di personalizzazione e lusso. Il colore arancione vivace domina, con una tappezzeria in pelle che copre cruscotto, console centrale, sedili e pannelli delle portiere. Dettagli in tricolore italiano e il logo del tuner completano questo interno controverso ma inconfondibilmente esclusivo.

Sotto il cofano, la Mansory F8XX Spider nasconde un V8 biturbo da 3.9 litri che è stato potenziato per erogare 880 CV di potenza e 960 Nm di coppia massima. Parliamo di un incremento significativo rispetto ai 720 CV e 770 Nm offerti dal modello base.

Con queste cifre, la supercar adesso raggiunge i 100 km/h in soli 2,6 secondi, con una velocità massima di 354 km/h, dimostrando che le modifiche non sono solo estetiche ma migliorano anche in modo significativo le prestazioni.

Non meno impressionanti sono i cerchi ultraleggeri da 9,5×21” all’anteriore e da 12×21” al posteriore, abbinati a pinze freno arancioni. Questo set non solo migliora l’estetica ma anche la maneggevolezza e la performance di frenata del bolide del cavallino rampante.

Nonostante l’accento sulle prestazioni e sul design, è importante notare che la F8XX Spider registra emissioni di CO2 combinate di 284 g/km e un consumo di carburante combinato di 13,8 l/100 km. Questi numeri riflettono l’impegno del tuner tedesco nel bilanciare potenza e responsabilità ambientale.