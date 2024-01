Pulse Abarth: il SUV dello scorpione debutta in un nuovo mercato

Con più di 70 anni, Abarth si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Il primo SUV del marchio al mondo viene lanciato in Argentina. Pulse Abarth raggiunge il mercato argentino rafforzando i concetti unici associati al marchio: design, prestazioni e tecnologia per una legione di fan responsabili della costruzione della sua eredità.

Pulse Abarth arriva finalmente in Argentina

Si tratta del primo SUV Abarth sviluppato e prodotto presso lo Stellantis Automotive Center in America Latina. Il marchio è il frutto della fantasia e del coraggio del designer automobilistico Carlo Abarth, la sua storia è fatta di record e grandi innovazioni; È la storia di un uomo e dei suoi modelli speciali, veicoli che hanno lasciato il segno nel mondo automobilistico.

Un’autentica Abarth, dal design sportivo, dalle prestazioni migliorate e dalla guida provocatoria, la Pulse Abarth è equipaggiata con il motore TURBO 270, uno dei più veloci della sua categoria. Si presenta sul mercato con caratteristiche uniche, ovvero:

Il design di successo di Pulse ottiene una dose extra di sportività e robustezza. Inizia con una striscia laterale, una firma che fornisce velocità e dinamismo, e presenta dettagli rossi, caratteristici del marchio dello scorpione. Anche gli specchietti retrovisori e la linea sul parafango anteriore seguono la stessa estetica e colore. Non potevano mancare i loghi distintivi Abarth e sono presenti sia lateralmente che frontalmente. Dispone di specchietti laterali piroettanti integrati ed esclusivi cerchi Racing da 17″ con scarico delle masse, ingombro maggiorato e centro ruota con scorpione.

Sul frontale del Suv sono presenti anche linee che mettono in risalto la muscolarità del modello, come l’applicazione superiore dal design in fibra di carbonio e la griglia flottante con apertura d’aria dedicata per una maggiore efficienza. Porta anche elementi per migliorare l’aerodinamica, come il paraurti anteriore più basso e più largo. Al posteriore presenta lo spoiler, firma dello scorpione, un paraurti con diffusore d’aria che rafforza il DNA Racing con uno scarico con doppio scarico cromato da 3 pollici e il sound caratteristico del marchio.

L’esclusività del suo DNA potenziato è sottolineata anche dagli interni oscurati. L’imponente simbolo dello scorpione è presente in 13 punti, come sullo schienale dei sedili, al centro del volante, sullo stemma sul pannello e persino sul cofano motore. Naturalmente non poteva mancare il colore distintivo ABARTH, il rosso. Gli esclusivi sedili sono realizzati in ecopelle nera con cuciture rosse. Come se ciò non bastasse, la consolle centrale sfrutta al massimo lo spazio, con diversi vani portaoggetti. Il pannello digitale è personalizzabile e presenta la stessa estetica sportiva ABARTH.

Accelerando come una vera vettura sportiva, la Pulse Abarth ha un cambio automatico a sei marce ed è equipaggiata con il motore TURBO 270 con una potenza di 175 CV e una coppia di 270 Nm, con nuova taratura per ottenere le massime prestazioni, rendendola unica. uno dei SUV compatti più veloci della sua categoria, poiché è in grado di raggiungere i 100 km/h in 8 secondi e la sua velocità massima è di 210 km/h. Il suo rapporto peso/potenza è di 7,3 kg/CV.

Rispettando i pilastri del marchio, il modello è stato realizzato su misura. Sviluppata sulla piattaforma MLA, la Pulse Abarth apporta modifiche specifiche, come una nuova taratura del cambio, che rendono le cambiate più veloci e sportive. Le sospensioni garantiscono maggiore stabilità e manovrabilità con molle e ammortizzatori più rigidi fino al 13%. La sospensione anteriore ha ottenuto una nuova geometria ed è disponibile una barra stabilizzatrice di diametro maggiore per una maggiore stabilità. Il posteriore ha un asse con maggiore rigidità torsionale (+15%). Anche il rollio è migliorato, ora inferiore del 10%, il che aiuta a mantenere la stabilità ad alta velocità.

Dotato di ruote più larghe (17”) per una maggiore stabilità e pneumatici più aderenti, il modello ha anche uno sterzo nuovo, più diretto e preciso. Anche l’impianto frenante è stato ridimensionato per non perdere il suo DNA sportivo. Anche il sound del motore è più sportivo grazie al nuovo impianto di scarico. Per raggiungere questo obiettivo, è stato svolto un lavoro scrupoloso per ottenere l’accordatura perfetta per un suono vibrante ed emozionante.

È dotato di ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) con le seguenti funzioni: regolazione automatica delle luci, avviso di deviazione dalla corsia e frenata automatica di emergenza. Inoltre, dispone di un freno di stazionamento elettronico automatico con Auto-Hold, che mantiene il freno inserito anche dopo aver tolto il piede dal pedale, garantendo un maggiore comfort di guida. Il modello è dotato di serie di controllo della stabilità, controllo della trazione, airbag frontali e laterali per il torace e per la testa, tra gli altri, per conducente e passeggeri.

Tra gli equipaggiamenti di punta troviamo il quadro strumenti specifico Abarth full digital da 7″ con informazioni quali pressione turbo, forza G e potenza sullo schermo principale, climatizzatore digitale automatico, caricabatteria wireless per cellulare, specchietti retrovisori elettrocromici, sensore pioggia con attivazione tergicristalli automatici, avvio remoto e Keyless Entry’n Go.